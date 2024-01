Claudia Sheinbaum rechaza las acusaciones en contra del hijo de AMLO

Durante una conferencia de prensa en Michoacán, Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde a la Presidencia de México, rechazó las acusaciones en contra de Gonzalo López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador.

“Es falso también. Conozco a los hijos del presidente y perdón, pero Latinus se ha caracterizado por presentar reportajes que no tienen sustento y particularmente los voceros”, aseguró la Dra. Sheinbaum Pardo.

Asimismo, indicó que si bien existen medios que quieren manchar la vida del presidente Andrés Manuel López Obrador y del movimiento no encontrarán nada. “En el caso de sus hijos (de AMLO) son incapaces de buscar un beneficio personal. Gonzalo es un chico que trabajó recientemente en temas vinculados al béisbol y es incapaz de beneficiarse, es un hombre íntegro. Entonces no van a encontrar nada, la verdad. Pueden seguir queriendo manchar la imagen de nuestro presidente y de nuestro movimiento, pero no van a encontrar nada”, resaltó la ex jefa de Gobierno de la CDMX.

Claudia Sheinbaum en su gira de precampaña electoral. Foto: Facebook Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum destaca lucha en contra de recursos públicos

Asimismo, la Dra. Claudia Sheinbaum que en su movimiento luchan en contra del uso de los recursos públicos electorales.

"Es muy fácil acusar, nosotros luchamos toda la vida contra el uso de recursos públicos en elecciones. Toda la vida luchamos contra la corrupción. Jamás aceptaríamos un recurso o de permitir que hubiera moches, del otro lado hay mucho que explicar, mucho, no sé cuál sea la razón de esta persona", resaltó la militante de Morena.