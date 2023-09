Claudia Sheinbaum rechaza plagio en su tesis: "no van a encontrar deshonestidad"

La Coordinadora de la Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum, rechazó la versión, que circuló en redes sociales, sobre un presunto plagio en su tesis de licenciatura. En un panel de medios de comunicación de Oaxaca, donde participó El Heraldo Media Group, la virtual candidata presidencial reiteró los principios del movimiento de la Cuarta Transformación.

"En mi caso no van a encontrar, en ningún lado, deshonestidad, porque eso es parte de lo que somos y de lo que hemos sido siempre, en lo que pensamos y en lo que hemos hecho históricamente (...) por eso decimos nosotros no robamos, no plagiamos, no mentimos y no traicionamos al pueblo de México", afirmó en un hotel de la capital oaxaqueña.