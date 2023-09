Claudia Sheinbaum: "abrir el movimiento no significa traición a los principios de la 4T"

Abrir el movimiento para que se sumen liderazgos políticos de otros partidos no significa la traición a los principios de la Cuarta Transformación. Así lo dijo la Coordinadora de la Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, en su visita a Oaxaca, Oaxaca, donde se firmó el Acuerdo por la Unidad de la Transformación, el cual fue suscrito por integrantes de la sociedad civil y políticos.

"¿Vale la pena la lucha que estamos haciendo? Nosotros luchamos desde hace años y abrimos el movimiento cuando había que abrirlo, pero eso no significa traicionar nuestros principios, nunca nunca, porque si los traicionamos, nos abandona el pueblo de México. Por eso les puedo decir con el bastón de mando de los pueblos indígenas de Oaxaca: no voy a traicionar, nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Oaxaca y al pueblo de México", dijo la virtual candidata presidencial.