Claudia Sheinbaum : "Queremos una mayoría muy amplia para seguir transformando los detinos de la nación"

La tarde de este sábado durante la firma del Acuerdo de Unidad en Culiacán, Sinaloa, Claudia Sheinbaum Pardo, la coordinadora Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación, destacó que es vital abrir las puertas de Morena, para que sean cada vez más las personas que se unan al movimiento transformador, esto sin importar su profesión, oficio, religión y en especial militancia partidista, pues aseveró que la unión es lo que fortalecerá la lucha por los derechos y el bienestar del pueblo de México.

’’Sé que cuesta trabajo, pero hay que entender que queremos una mayoría muy amplia para seguir transformando los destinos de la nación (...) Tenemos que abrir la puerta para tener esa mayoría calificada, porque tenemos una tarea, seguir transformando la vida pública de México’’, aseveró.

Luego de hacer un recuento por su trayectoria como luchadora social, destacó que es vital abrir nuevos espacios para que el movimiento de Transformación siga creciendo, pues garantizó que solo de esta manera se puede dar cabida a los grandes cambios que necesita el país, por lo que reiteró su convocatoria a la unidad.

Llamó a seguir luchando para hacer crecer al movimiento

FOTO: Especial

‘’Tenemos una tarea histórica y esta tarea histórica no la tiene Claudia Sheinbaum, la tienen ustedes, la tenemos todos los mexicanos y mexicanas, por eso estamos diciendo: Aquel que esté de acuerdo con los principios de Morena que ya no se sienta a gusto allá, con esos partidos que representan el pasado (...) Por eso convocamos a todos los mexicanos y mexicanas de buena voluntad’’.

Aseguró que, únicamente al recibir más simpatías a favor de la Cuarta Transformación se pueden cimentar las bases para el siguiente paso de la 4T, la cual busca que generar un país con más democracia, con más justicia, pero en especial un México en el que el pueblo sea quienes tomen las riendas del futuro.

‘’Tenemos que reformar la Suprema Corte de Justicia, queremos que los ministros se elijan por el pueblo, queremos que los consejeros electorales se elijan por el pueblo, para eso necesitamos cambiar la Constitución, porque eso está en la Constitución y para eso necesitamos una mayoría calificada. Nosotros somos Morena, nosotros tenemos nuestros principios, tenemos nuestras causas y aquel que quiera sumarse a nuestras causas y esté de acuerdo en cambiar la Constitución para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea electa por el pueblo, bienvenido porque está contribuyendo a la democracia’’, enfatizó, luego de retomar el caso de Ariadna, víctima del feminicidio y de la corrupción en el poder judicial.

Por lo anterior, solicitó a quienes ya son parte de la Transformación desde sus orígenes, paciencia y confianza, pues hizo hincapié que en la 4T nunca se traicionarán los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México. ‘’Nosotros nunca vamos a traicionar nuestras causas, ni nuestros principios’’, concluyó.

En el encuentro, Mario Delgado, presidente nacional de Morena afirmó que lo principal en esta etapa del movimiento de Transformación es el trabajo, “las invitaciones al movimiento son a trabajar y a luchar por la Cuarta Transformación”.

Por su parte, Gerardo Fernández Noroña, coordinador de los voceros y vínculo con organizaciones sociales y civiles, recordó que la misión principal de Morena y sus aliados es trabajar a favor de las mexicanas y mexicanos, “nuestro movimiento es el movimiento del pueblo con una revolución sin violencia para acabar con la pobreza, con la desigualdad, con el hambre y con la desesperanza, cada quien tiene que hacerse responsable de su trayectoria política”.

Claudia Sheinbaum solicitó paciencia y confianza a sus simpatizantes

FOTO: Especial

Durante el encuentro ‘’La Esperanza Nos Une’’, firmaron el Acuerdo de Unidad a favor de la continuidad de la Transformación, los diputados y ex militantes del PRI, Feliciano Valle Sandoval y Ricardo Madrid, Cinthia Valenzuela Langarica, Concepción Zazueta Castro, Gloria Himelda Félix Niebla, Fernando Pucheta Sánchez, Jesús Valdés Palazuelos; Adolfo Beltrán Corrales, diputado local y ex militante del PAN; Celia Jauregui Ibarra, diputada de Movimiento Ciudadano; Faustino Álvarez Hernández, miembro activo del PRI; Martín Heredia Lizárraga, integrante de MC; Carmen Victoria Félix, primera astronauta mexicana; Cinthia Maribel Vega Quintero, directora Escuela Normal; Elmer Mendoza, presidente del Colegio de Sinaloa; el doctor Arturo Santamaría Gómez; Dalia Rentería García, funcionaria municipal de Culiacán; la cantante María Inés Ochoa; Jesús Javier Santis Valenzuela, campeón nacional de béisbol; Jorge Benjamín González Sauceda, campeón panamericano; Karen Michel Lizárraga Ramos, seleccionada nacional de los Juegos Panamericanos; Juan Diego García López, ganador de oro en los juegos paralímpicos de Tokio 2020; Aarón Francisco Ibarra Osuna, deportista gimnasta; el maestro Ezequiel Avilés Ochoa; Analucía Escobar, rectora de la Universidad Tecnológica de Culiacán; la bióloga Alma Alicia; Santiago Inzunza Cázarez, director del Cobaes; el maestro Gerardo López Cervantes.

Así como, Silvia Evelin Ward, directora de la Universidad Pedagógica de Sinaloa; los dramaturgos, Ramón Perrea Rubio y Víctor Quintero; Fernando Manuel García, exfuncionario de Gobierno; Jorge Guadalupe Haros, director del CEUS; Mario Ramos Rojo, dueño de joyerías Ramos; Carlos Escobar, activista y empresario; Luis Miguel Flores Campaña, biólogo marino; Victoria Soto López, presidenta de la Asociación Luciérnagas con causa; Yasser Jordano Bruno Hernández Madrid, ex coordinador de campañas; Luis Antonio Aguilar, abogado; José Luis Zambrano profesional con más de 30 años en el ramo bancario; Mercedes Zavala Angulo, presidente de la Asociación Estatal de grupos deportivos y militarizados; David Lizárraga Lazcano, dueño de grupo Asledav; Leoba López Ruiz, ex presidenta municipal de Ahome; Fernando Villareal, director de radio TV México; Flavio Fernández López, expresidente municipal de Salvador Alvarado; Nedél Flores López, médico veterinario; María Luisa Cárdenas, gerente comercial; Alonso Urtuzuástegui, politólogo; Jesús Fernando García, diputado federal del PT; Marcos Osuna, empresario y político; Claudia Montoya, licenciada en comercio internacional y Silvia Aquino Cárdenas, licenciada en pedagogía.