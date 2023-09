Manuel Rodríguez está listo para la lucha por la candidatura de Morena a la gubernatura de Tabasco: "El pueblo decidirá"

El diputado federal Manuel Rodríguez tuvo una conversación con Mario Maldonado para hablar de sus intenciones de participar en la contienda interna de Morena para el estado de Tabasco. A través de la señal de televisión de El Herald Media Group, dijo que realizará su registro al proceso del partido el próximo 25 de septiembre.

Destacó que su intención es defender los cambios que ha logrado el presidente Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional, así como en el estado por parte de Adán Augusto López y Carlos Merino.

El partido elegirá a todos sus aspirantes por encuesta. FOTO: Cuartoscuro.

La decisión en Tabasco no está tomada, asegura Manuel Rodríguez

Destacó que la ventaja que tiene Javier May, extitular de Fonatur, en las encuestas no significa que haya terminado este trámite dentro del grupo político, debido a que el Movimiento de Regeneración Nacional y el mandatario del país han sostenido que la decisión en este ejercicio la tomará el pueblo y no se resolverá por medio nepotismo o una cúpula.

"Las compañeras y los compañeros que han anunciado que van a participar, todos son amigos dentro de Morena".

Pidió a los tabasqueños que se sumen a la Cuarta Transformación para que se mantenga el proceso de cambio que se ha dado en los últimos años, así como el desarrollo económico y la industrialización que se necesita actualmente.

Descartó que dentro del partido a nivel estatal haya favoritos o corrientes que se enfrenten en este periodo, aunque aceptó que hay liderazgos que son relevantes para la ciudadanía. Indicó que aunque apoyó a Adán Augusto López durante sus recorridos a lo largo de la República Mexicana, reconoce el triunfo y el liderazgo de Claudia Sheinbaum.

El próximo año se elegirán más de 20 mil cargos, pero solamente nueve gubernaturas. FOTO: Archivo.

Ve piso parejo en la contienda interna en Tabasco

El político dijo que las reglas de este proceso son claras y justas, por lo que no ve problemas en participar y dar un buen resultado. Añadió que en la entidad es necesario dar una base sólida a la sociedad por medio de una economía sólida.

Destacó además la necesidad de industrialización del sureste, zona de la cual dijo no se ha podido generar de gas natural en lo local. Mencionó que en Tabasco se podrá contar con este servicio gracias a un ducto marina que partirá de Tuxpan a la refinería Olmeca.

Alza la mano para buscar la gubernatura

Durante la tarde de ayer, Manuel Rodríguez dio a conocer sus aspiraciones para buscar la gubernatura de Tabasco en Morena. El diputado aseguró que cumple con todos los requisitos que se solicitaron, por lo que se inscribiría el próximo lunes.