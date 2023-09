Ricardo Monreal no volverá al Senado, no ve posibilidad para ganar por la vía democrática en la CDMX

El expresidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, tuvo una entrevista con Salvador García Soto a través de la señal de radio de El Heraldo Media Group. El político aseguro que Claudia Sheinbaum se está anticipando para la lucha que sigue rumbo al futuro próximo del partido, de ahí que se hayan llevado a cabo diferentes nombramientos, entre ellos el más reciente de Gerardo Fernández Noroña como vocero de su campaña.

Destacó que los movimientos de la coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación forman para de una estrategia que permita tener una mayor control a fin de que el 18 de septiembre, día en que comienza su recorrido a través de toda la República Mexicana los operadores locales comiencen a trabajar también.

Sheinbaum prepara todo para iniciar su campaña, asegura Monreal.

El candidato de Morena será García Harfuch: Monreal

Indicó que siente que la decisión política está tomada en torno a quién será el abanderado de Morena en la Ciudad de México. Aunque aseguró que no tiene certezas del movimiento, tampoco es ingenuo y sabe que la mayor posibilidad es que Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad Ciudadana, sea el encargado de asumir el papel de abanderado en la capital.

"Ella tiene confianza en uno de sus colaboradores, el más cercano".

Dijo que tiene la opción de ir por la vía democrática y enfrentarse al extitular de la policía capitalina, pero descartó que en 20 días que durarán los recorridos para participar en este puesto, no tendra oportunidad de poder enfrentarlo.

"No puedo pecar de ingenuidad y tampoco puedo alejarme de la realidad".

Comentó que una vez que Sheinbaum tomó las riendas del partido las fuerzas se recompusieron en el país, por lo que la entrega del bastón de mando no fue meramente un acto simbólico por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dio a conocer que no volverá al Senado FOTO: Guillermo O’Gam @ogamphoto

Aplaude a sus compañeros que buscarán la candidatura

Destacó que en el caso de Mario Delgado, Cuauhtémoc Blanco y Clara Brugada, quienes anunciaron que buscarán ser los abanderados del partido, tienen la opción de continuar dentro del proceso interno y tratar de inclinar la balanza hacia ellos.

"Yo creo que ella misma, la doctora Claudia está revisando toda la estrategia, pero Clara es una fundadora".

Comentó que jurídicamente cualquiera puede abandonar un gobierno estatal para buscar otro, tal como en el caso del exjugador del América, pero que esto puede afectar políticamente al que lleve a cabo esta acción, debido a que la ciudadanía puede percibir que se está incumpliendo con un compromiso.

Ve a García Harfuch como el aganador de la contienda. FOT: Archivo.

Sigue hablando con Marcelo Ebrard

Dijo que nunca negaría a sus amigos, debido a que sería una incongruencia de su parte, por lo que no ha dejado de platicar con Marcelo Ebrard y ha tratado por diversos medios que permanezca dentro del partido. Además de esto, busca que se dé un diálogo entre el partido y el excanciller a fin de que se llegue a acuerdos.

No obstante, comentó que la actuación del político lo ha llevado a un punto en el que parece que sus únicas opciones son ser el candidato presidencial por Morena o convertirse en el representante de Movimiento Ciudadano.

"Ya se adentró mucho a una ruta que él mismo diseñó y parece un callejón sin salida"

Dijo que Dante Delgado no ha mostrado sus cartas y además lo calificó como el político más preparado e inteligente de México, por lo que no descartó que hubiera algún acuerdo entre él y Ebrard.

El excanciller busca que se desconozca el resultado de las encuestas. FOTO: Daniel Ojeda.

Es posible un acuerdo entre Ebrard y Sheinbaum

Pese a al ruptura que se ha marcado entre ambos, Monreal sostuvo que aún es posible que Claudia Sheinbaum y Ebrard se sienten a discutir para llegar a un punto en común. Destacó que perder al excanciller supondría en riesgo de perder la mayoría calificada y la absoluta, aunque no se dejaría de triunfar en la Presidencia.

"Quienes subestiman la salida de Marcelo se equivocan porque si nos puede generar un hoyo difícil de tapar"

Destacó que en el acuerdo que se estableció en el Consejo Nacional antes de que iniciaran los recorridos de las "corcholatas" se estableció que Ebrard iría a dirigir la Cámara de Senadores y que su equipo pueda participar en el proceso interno para el que estuvieran preparado.

"He hablado con él casi todos los días. Me comunico por texto. Lo siento muy sereno, muy reflexivo"

"Yo creo que ha hecho las cosas bien, aunque su tiempo político debe irlo cuidando".

Dijo no saber si su hija se postulará a la alcaldía Cuauhtémoc y lamentó que durante la historia política de ella él le hubiera cerrado el paso para no dejarla estar en las mismas administraciones que él a fin de evitar cualquier rumor de nepotismo. No obstante, comentó que será decisión de ella el determinar si buscará o no competir.

"Le he hecho mucha sombra a través de la historia"

Finalmente descartó que busque regresar al senado, debido a que considera que sus sucesores están realizando un buen trabajo.