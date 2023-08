Marcelo Ebrard visita Tabasco y pide defender los libros de texto gratuitos

Este domingo por la tarde, el aspirante a coordinador nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard Casaubón visitó el estado de Tabasco, donde ofreció una rueda de prensa y posteriormente sostuvo una reunión con sus simpatizantes.

En la rueda de prensa, Ebrard criticó la postura del Partido Acción Nacional que llamó a destruir los libros de texto gratuitos. Afirmó que históricamente el PAN ha sido crítico de este material: “siempre han sido enemigos de los libros de texto. La aspiración de Acción Nacional sería tener un sistema de enseñanza religiosa”.

Señaló que el partido blanquiazul fue fundado en parte para combatir lo que ellos llaman "educación socialista". Además, Marcelo Ebrard instó a los ciudadanos a defender los libros de texto gratuitos y mencionó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya comprometió que se analizará el contenido de estos materiales educativos.

Por otra parte, Ebrard dijo tener la obligación de expresar sus opiniones en asuntos públicos y que estas medidas muestran una añoranza por tiempos en los que los presidentes no respondían a críticas. En el ámbito de propuestas, de igual forma justificó que el INE no le puede pedir “dejar de pensar”, porque entonces no tendría caso que siga con sus recorridos por el país si no podrá responder a los problemas que le plantea la gente.

Entregan a Marcelo cien mil firmas de apoyo

Marcelo Ebrard recibió esta tarde, en Villahermosa, cien mil firmas de apoyo de ciudadanos del estado de Tabasco. Marcelo sostuvo este domingo una gira de trabajo por la capital tabasqueña.

Ante miles de simpatizantes, Marcelo presentó su plan de crear un “Pasaporte Violeta” para apoyar a mujeres, el cual incluye apoyos de 3 mil pesos a mujeres jefas de familia que requieran respaldo.