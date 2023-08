Beatriz Paredes declina a favor de Xóchitl Gálvez: "Mi respeto y reconocimiento"

Beatriz Paredes Rangel señaló en una reunión con el Comité Ejecutivo Nacional del PRI que no aspira a ninguna candidatura tanto a nivel nacional como de la Ciudad de México, con lo que confirma su declinación para encabezar el Frente Amplio por México en los próximos comicios de 2024.

"No aspiro a ninguna candidatura en las próximas elecciones, ni al Congreso de la Nación, ni a la Ciudad de México. Esa es mi posición, no hubo ninguna negociación, yo nunca he negociado en lo oscurito".