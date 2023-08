Alejandro Moreno renuncia a sus aspiraciones, pedirá que una mujer lidere la Cámara de Diputados

En conferencia de prensa, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, destacó que que no buscará presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

"Alito" comentó que lo anterior es para que la ciudadanía este pendiente del procesos electoral, todo con el objetivo de no desviar la atención a otros temas.

He pedido a mi coordinador en la Cámara Baja, a mis colegas diputados y diputadas, que son nuestros pares, que no me propongan para presidir la Mesa Directiva, en el ánimo siempre de demostrar que nosotros sabemos hacer política