Alejandro Moreno no pidió a Beatriz Paredes declinar por Xóchitl Gálvez, el PRI respetará su decisión

Alejandro Moreno asegura que respaldarán a la aspirante que termine a la cabeza tras las encuestas Cuartoscuro

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aclaró que respeta la decisión de Beatriz Paredes, pero advirtió que el partido privilegiará la unidad y apoyará a la aspirante que encabece las preferencias para la construcción del Frente Amplio por México, porque dijo que nadie está por encima del partido.

En entrevista posterior a su participación en la reunión plenaria de diputados y senadores del PRI en un hotel en las inmediaciones de la sede nacional del Tricolor, a la que entró por la puerta de atrás para no ser cuestionado por los representantes de medios de comunicación, el dirigente rechazó que le haya pedido a Beatriz Paredes declinar en el proceso del Frente Amplio por México, sin embargo, recalcó que el partido privilegiará la unidad.

“El PRI está con la unidad, el PRI está claro, por qué, porque nosotros somos un partido político y tomamos decisiones claras, al final nadie está por encima de nuestro partido, las decisiones así han sido, lo que nosotros queremos es fortalecer la unidad siempre del Frente Amplio por México, de defender a nuestro país porque Morena es una tragedia y una desgracia, todo mundo lo sabe” señaló el dirigente.

A pregunta directa sobre si el partido retirará el apoyo de las estructuras a Beatriz Paredes y dejará que la ciudadanía decida, señaló que jamás serán factor de división. Recalcó que, aunque respeta las decisiones de la militancia, el partido también toma las suyas.

“Nosotros siempre hemos sido respetuosos de las decisiones de los militantes del partido, les tenemos un profundo afecto y cariño. Cuando el partido tome su decisión, es la decisión que toma el partido”, sostuvo.

En este contexto, recalcó el afecto que tiene por la senadora Beatriz Paredes, quien no asistió a la reunión plenaria por atender un evento del Senado de la República.

Alejandro Moreno aseguró que respeta la decisión de Beatriz Paredes

FOTO: Archivo

“El partido respeta la posición. Conozco a Beatriz Paredes desde hace muchísimos años, le tengo un gran afecto, le tengo un gran cariño, lo sabe, ella ha sido dirigente del partido. Yo creo que Beatriz es una mujer muy inteligente que ama profundamente este país, que sabe que lo más importante para México es ir juntos, igual que lo sabe Xóchitl Gálvez”, dijo.

“Alito” insistió en que lo importante es la unidad del FAM y recalcó que la postura del partido es ir con quien encabece, sostuvo que este miércoles dará a conocer su posicionamiento. “Hay que ir con la que encabeza y lo he dicho fuerte. Ustedes saben que en esta participación de compañeras y compañeros, fuimos juntos, lo he dicho y lo he señalado si en el momento, en la simpatía, del trabajo, de la construcción de la unidad Beatriz Paredes es la que está. Todos nosotros vamos a ir en unidad de dicho claro”, recalcó.

Con información de Elia Castillo y Jorge Almaquio García

MIRA AQUÍ EL VIDEO: