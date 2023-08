Mario Delgado rechaza que Marcelo Ebrard haya presentado pruebas de uso de recursos públicos del Bienestar

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, rechazó que Marcelo Ebrard o su equipo, hayan presentado pruebas del presunto uso de recursos públicos y programas sociales de la Secretaría del Bienestar a cargo de Ariadna Montiel, tras señalar que se trata de una dependencia de Estado, agradeció que no se hayan presentado denuncias ante las autoridades.

En conferencia de prensa, el líder morenista, fue cuestionado sobre las denuncias que el equipo de Marcelo Ebrard ha presentado contra la secretaria del Bienestar por el presunto uso de recursos públicos y programas sociales a favor de Claudia Sheinbaum, al respecto, Delgado aseguró que no le han presentado pruebas al respecto y dijo que se trata parte del debate.

“Nosotros no tenemos pruebas, no nos entregaron pruebas" señaló Mario Delgado

¿Cuántos legisladores apoyan a Marcelo Ebrard?

“Las cartas que nos han mandado a nosotros no contienen ninguna prueba piden actuar en contra de una Secretaría de Estado, lo cual, pues es imposible, tampoco han presentado denuncias ante las autoridades, qué bueno que hayan decidido no hacerlo, pero no tenemos pruebas de ello, entonces, es parte del debate, pero nada contundente, por eso ha contestado el presidente de la República”, señaló.

En días pasados el diputado federal de Morena, Emmanuel Reyes, en representación de 80 legisladores que apoyan a Ebrard, aseguraron que entregaron pruebas a la dirigencia, del presunto uso de recursos públicos y programas sociales a favor de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México.

La carta de Marú Micher a Mario Delgado

La senadora Marú Micher también entregó una carta a Delgado en donde expuso estas mismas acusaciones, aunque de acuerdo al dirigente no se entregaron pruebas contundentes de la que enfatizó es una secretaría federal.

“Nosotros no tenemos pruebas, no nos entregaron pruebas, nos entregó una carta Marú Micher y hace referencia al evento que tuvo Marcelo Ebrard, en donde ella dijo que en ese evento se presentaron pruebas contundentes, pero es público el evento”, señaló.

