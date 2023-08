Xóchitl Gálvez quiere enfrentarse a Claudia Sheinbaum en las urnas

La senadora panista, Xóchilt Gálvez Ruiz, descartó que haya mayor problema en la definición del proceso en el Frente Amplio por México pese a la inconformidad del PRD. En su caso ratificó que está en primer lugar y no la podrán acusar que pasó de "panzaso" en la conformación de la terna y ratificó que de ganar le gustaría competir contra Claudia Sheinbaum Pardo. La aspirante a la Presidencia de la República de la oposición estuvo de gira por Toluca, en el que estuvo en conferencia con medios de comunicación y también realizó actos en espacios públicos.

En entrevista, reconoció que el proceso de depuración de contendientes en el Frente Amplio por México no dejó contento a todos y por ello descartó que no haya existido certeza en la depuración de firmas, aunque acusó que hubo intervención de Morena y otros partidos para descarrilar. No obstante, aclaró que si ella no ganará el proceso interno en la oposición ayudaría a quien sí; sin embargo, enfatizó que todas las encuestas la ponen en primer lugar, pero no se confiará y seguirá trabajando.

“Yo no creo que haya problemas viene la encuesta, obviamente quien quedemos fuera, porque va a quedar uno de los cuatro fuera, digo, espero que no porque las encuestas me ponen hasta arriba, no vayan a decir que a Xóchitl la pasaron de panzaso”, declaró.

Aseguró que su paso a la segunda etapa del FAM fue holgado. FOTO: Gerardo García

Gálvez Ruiz llamó a los 34 que participaron en el Frente Amplio por México, a que estén todos al final porque no se trata de un proyecto personal. Indicó que ve buena actitud del PRD y en el caso del PRI aún siguen dos aspirantes, pero, indicó, que eso no implica que no se puedan apoyar e insistió que si ella no quedara ayudaría.

Por otra parte, Xóchilt Gálvez afirmó que el presidente de la República está atemorizado, pues de la oposición no deja de hablar de ella y recordó que con seis semanas de actividad ya están temblando. Retomó que hay encuestas que la colocan a ocho puntos y recordó que ella siempre ha venido de abajo, pues en el caso de la elección de Hidalgo de seis llegó a 40 puntos.

No obstante, advirtió que vendrá una guerra de encuestas, por lo que pidió a la ciudadanía no hacer caso a las que promueve Morena, sino lo que se vive en la calle y es que, lamentó que esto pasó en el Estado de México.

Prevé que haya unidad dentro del Frente Amplio por México.

“Va haber guerra de encuestas como pasó en el Estado de México, aquí en el Estado de México no bajaban de 20 puntos y de 20 puntos y eso desencanta a la gente, yo lo que le diría a la gente dejen de hacerle caso a las encuestas de Morena, háganle caso a lo que pasa en la calle”, declaró.

La senadora panista dijo que vino a poner bueno el proceso, por lo que, dijo, que con buena alineación podrán llenar el estadio y ganar el partido, en el país y en el Estado de México. Finalmente, afirmó que de resultar vencedora en el proceso del Frente Amplio por México le gustaría enfrentarse con Claudia Sheinbaum porque se ve que es la que tiene mayor apoyo en Morena.