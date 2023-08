Dante Delgado da “cerrojazo” a una posible alianza con el Frente Amplio por México

De gira por San Luis Potosí, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, senador Dante Delgado Rannauro, dejó en claro que en 2024 competirán solos por la Presidencia de la República y reiteró que el 29 de septiembre, en la reunión de la Coordinadora Ciudadana Nacional, aprobarán la Convocatoria de donde saldrá la candidatura presidencial, así como los abanderados al Senado y la Cámara de Diputados.

“Las candidaturas de MC son las más competitivas y no lo digo en función de lo que dicen los que a toda costa quieren que vayamos a un proyecto al que no vamos a ir al que permanentemente están descalificando a MC, por eso les preguntamos si no hay relevancia para qué se preocupan”, estableció en conferencia de prensa, luego de inaugurar las oficinas del partido en la capital de San Luis Potosí.

Dante Delgado afirmó que el proyecto de MC es diferente al que quieren construir las fuerzas tradicionales y que PAN, PRI y PRD saben que no les alcanza para lograr el triunfo en el 2024 porque han perdido 23 elecciones estatales “y en lugar de advertir que hay que construir un proyecto diferente insisten en lo mismo, las acciones disruptivas en muchas naciones del mundo se dan con fuerzas emergentes como Movimiento Ciudadano y adicionalmente con liderazgos que deben consolidar un proyecto real de crecimiento” indicó.

Se refirió a la encuesta publicada por El Heraldo de México que coloca a Movimiento Ciudadano con 10.5 de las preferencias, “cualquier proyecto que arranque con diez puntos es capaz de ganar, en el 2015 Morena sacó 8.3 por ciento de la votación nacional y MC el 6 por ciento, ahora a pesar de la perversión de que juntos iban a sacar el proyecto en el 2021 no fue así y el ejercicio que estamos construyendo es el que nos va a permitir se los digo sinceramente ganar la Presidencia de la República porque eso es posible lograrlo cuando ven la forma en que grupos de intereses están participando al lado de la vieja política”, enfatizó.

También mencionó otras encuestas que instalan al alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas con un 30 por ciento aunque atajó que no está decidido que vaya a ser su candidato presidencial, “no podemos presionar a quienes van a ser nuestros candidatos y candidatas, hemos sido respetuosos de Luis Donaldo, es un joven preparado, tiene muchas características extraordinarias, desde luego la tragedia en la que estuvo envuelta su familia son acciones a las cuales debemos ser muy respetuosos de las tomas de decisión de cada uno de nuestros perfiles”, espetó.

Dejó en claro que en el máximo órgano de Dirección que es la Convención Nacional Democrática decidieron participar de manera directa y al lado de la ciudadanía y no de los partidos tradicionales, lo que les permitirá ser una fuerza determinante en la renovación del Ejecutivo y del Legislativo federal, “las posibilidades de éxito serán a través de un procedimiento disruptivo de una fuerza creciente como MC y adicionalmente no hay otra posibilidad para ganarle a Morena más que la vía de Movimiento Ciudadano de otra suerte tengan la seguridad que no habrán posibilidades de éxito, será Movimiento Ciudadano el que esté en posibilidades reales de derrotar a Morena”, apuntó.