Claudia Sheinbaum tiene dos tatuajes; este es su significado

Los tatuajes para muchas personas representan historia, gusto y hasta en algunas ocasiones también son una protesta; en el caso de Claudia Sheinbaum, actual aspirante a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Transformación, sus dos tatuajes representan a su familia.

En un evento público del gobierno de la Ciudad de México en 2022, usuarios en redes sociales se cuestionaron si eran reales o falsos los tatuajes de la ex jefa de Gobierno; ante esto ella contestó que son totalmente reales y en entrevistas posteriores ha contado qué significan y por qué se los hizo.

“Sí, sí son reales. Luego les cuento qué significan… ¡Buena noche!”, respondió al usuario de Twitter Césaro Mo, quien preguntó: “¿La Dra. Sheinbaum tiene unos (discretos) tatuajes en la espalda? Esta viendo un evento suyo hace rato y me lo pareció. Sí sí, neta que cool”. Dicha pregunta ha generado el interés de quienes consideran un buen detalle que no los oculte.

Claudia Sheinbaum y sus tatuajes

En una entrevista, Claudia Sheinbaum reveló que tiene una flor tatuada en su pierna izquierda, a la altura del tobillo, y que con el paso del tiempo se ha ido desvirtuando. “Fue hace mucho años, está re feo el pobrecito”, reveló la militante de Morena en una entrevista con Adela Micha.

Adicionalmente dijo que tiene un tatuaje más que muchas personas han reconocido, debido al tipo de vestimenta que usa y el lugar de su cuerpo en el que se tatuó. Se trata de tres mariposas en la espalda, las cuales representan a su familia.

“Tengo tres maripositas que representan a mi hijo (Rodrigo), mi hija (Mariana) y yo [...] Mis hijos tienen un tatuaje cada uno también”, explicó la Dra. Sheinbaum. Debido a este significado queda duda en el aire si ¿con el nacimiento de su nieto Pablo, se tatuará otra mariposa?

Claudia Sheinbaum reitera su compromiso de luchar contra la discriminación. Foto: Instagram @claudia_shein.

Sheinbaum llama a no discriminar

Durante la misma entrevista, Claudia Sheinbaum reveló que sus tatuajes se los realizó cuando era ya mayor de edad, por lo que no tuvo conflicto con su familia. “La verdad es que me hice los tatuajes muy grande, no había manera en que mi mamá me dijera nada”, respondió entre risas.

Asimismo, la militante de Morena hizo un llamado a no criminalizar a las personas por sus gustos y las decisiones que tomen sobre su cuerpo.

“No se puede criminalizar a alguien por hacerse un tatuaje, es un asunto de gustos, si te gusta hacértelo o no, habrá que no le gusta y habrá gente que sí nos guste”.

En este sentido, Sheinbaum Pardo ha reiterado que su movimiento lucha contra cualquier forma de discriminación y se ha sumado a luchas a favor del reconocimiento y respeto de los derechos humanos.