¿Claudia Sheinbaum y AMLO son familia? Esta es su verdadera relación

En los años de su trayectoria política, Claudia Sheinbaum, única mujer aspirante a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, ha mostrado siempre su apoyo a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), actual presidente de México; razón por la cual, entre algunos se ha generado el rumor de que son de la misma familia. Pero, ¿cuál es su verdadero vínculo?

La realidad es que Claudia Sheinbaum y AMLO no son familia, pues su cercanía se ha dado debido a que tienen una ideología en común, como ha manifestado la ex mandataria, lo que les ha llevado a estrechar lazos de amistad hasta el día de hoy, e incluso, en actos del gobierno federal, la militante de Morena ha acompañado al presidente de México en diversas ceremonias como invitada especial.

En julio pasado, Sheinbaum Pardo acudió al Zócalo de la CDMX para apoyar a su amigo y colega López Obrador, ya que se llevó a cabo la celebración de los cinco años de su triunfo democrático. “¡Hace 5 años hicimos historia con el pueblo de México! Somos parte de un movimiento nacional y popular que se fue tejiendo por décadas de lucha y que por decisión del pueblo de México llegó a cambiar el rumbo y destino del país, para construir un México con justicia y sin corrupción, con democracia y de la mano del mejor presidente de la historia moderna, @lopezobrador_”, escribió en sus rede sociales.

Así se conocieron Claudia Sheinbaum y AMLO

La mayor parte de su vida, Claudia Sheinbaum la dedicó a la investigación y a ser académica; gracias a esto y a un amigo de su familia fue que conoció a Andrés Manuel López Obrador y empezó a trabajar con él.

“Un amigo de mi madre me recomendó con él (AMLO), participé con Mario Molina, ingeniero Químico, en un equipo de trabajo que estudiaba la contaminación atmosférica de la ciudad, y aparte venía de los movimientos sociales, me invita (López Obrador) y soy parte de su gabinete, y de ahí me quedo trabajando con él”, detalló Claudia Sheinbaum en una entrevista.

Claudia Sheinbaum formó parte del gabinete de AMLO. Foto: Cortesía.

Claudia Sheinbaum fue secretaria del Medio Ambiente de la CDMX, cuando AMLO era jefe de gobierno de la capital (2000-2005); posteriormente fue parte del grupo de trabajo del actual presidente de México en 2007.

Para el año 2011, López Obrador constituye la asociación civil Movimiento Regeneración Nacional, partido del cual Claudia Sheinbaum no solo se afilió, sino que fungió como fundadora y al cual, es el único que ha pertenecido.