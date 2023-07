Ricardo Monreal destaca la importancia de continuar con la 4T: "Me preocupa el vacío dejará AMLO"

El senador con licencia Ricardo Monreal Ávila declaró que le preocupa el vacío que dejará el presidente Andrés Manuel López Obrador en Morena, por lo que es necesario construir liderazgos que puedan darle continuidad a su proyecto, de lo contrario, puede ocurrir una desbandada o una lucha interna que los debilite.

En entrevista con El Heraldo de México en Mérida, como parte de sus recorridos por la candidatura presidencial, dijo que confía que el tabasqueño cumplirá su palabra de retirarse de la política en su sexto año de gobierno, por lo que el ejercicio que se está haciendo en estos momentos con sus “corcholatas” es una buena oportunidad para movilizar a Morena en todo el país.

“A mí me preocupa el vacío que va a dejar López Obrador, por eso hay que construir liderazgos que le permitan a la sociedad o a los militantes de esta organización, confiar en que va a continuar este movimiento. Normalmente esos vacíos se llenan y a veces no se llenan con los mejores”, puntualizó.

"Normalmente esos vacíos se llenan y a veces no se llenan con los mejores", advirtió Ricardo Monreal

FOTO: Especial

Monreal recalcó que el vacío que dejará el fundador de Morena es enorme, ya que se trata de un liderazgo único que surge cada 100 años.

“En su visión, en su capacidad de inclusión, en su instrumento de unidad, es el que puede mantener la tranquilidad en Morena, si no logramos orgánicamente construir liderazgos, va a haber una desbandada o incluso una lucha interna que nos puede debilitar”, advirtió.

En otro tema, el morenista dijo que no tiene un “plan b” en caso de que la encuesta interna no le favorezca, pero, recalcó, está disfrutando el proceso y no se angustia. En ese sentido, dijo que las otras "corcholatas" deberían tomarse las cosas con más relajamiento, porque no hay que tensarse ni molestarse.

Critica derroche de morenistas

De igual manera, Monreal declaró que ofende el derroche de los morenistas en anuncios espectaculares y bardas en todo el país, ya que su movimiento surgió precisamente en contra de esas acciones. En ese contexto, dijo que durante su trayecto de Cancún a Mérida vio mucha de esa propaganda, pero que no encontró ni una sola barda pintada a su favor.

“No se nos debe olvidar que nosotros nacimos contra eso, nacimos contra el derroche, surgimos contra el exceso, contra la manipulación, contra el uso de programas públicos para fines electorales. Todo esa era nuestra bandera, son nuestras causas, no podemos olvidarlas. No porque nosotros ahora tengamos el poder, hagamos lo que nosotros criticamos, y por eso hay que decirlo ahora para ser congruentes”, apuntó.