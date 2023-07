Xóchitl Gálvez busca un proceso genuino para elegir al candidato: "Quisiera que mis firmas fueran por los ciudadanos"

Al concluir el segundo Congreso Nacional de la Colectiva 50 más 1 en Mérida, El Heraldo de México conversó con la senadora del Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez durante Periodismo de Emergencia con Karen Torres, a lo que resaltó la importancia de ser conscientes que las mujeres pueden lograr lo que se propongan. Sin embargo, apuntó que es necesario modificar las políticas públicas para que las oportunidades del género sigan ampliándose.

Señaló que muchas mujeres son limitadas por las responsabilidades de la casa, a lo cual ejemplificó que varias necesitan cuidar ya sea a los hijos o a los mayores de edad, por lo que apuntó que han fallado las políticas en esta materia.

"El sistema de cuidados es el más importante, es lo que detiene a muchas mujeres, yo me hice cargo de mis padres los últimos años de su vida, y gracias a que tenía la posibilidad económica podía tener ayuda, pero si no, hubiera sido prácticamente imposible", señaló.

Resaltó la importancia de modificar el sistema de cuidados nacional

FOTO: Especial

Aseguró que las mujeres quieren que se realice un cambio de igualdad en México, y percibió una gran alegría durante el evento. Comentó que aún hay tiempo para la contienda presidencial de 2024 y rememoró que fue inesperado que le cerraran la puerta de Palacio Nacional, pero también se sorprendió sobre el impulso de ciudadanía en su favor.

Agradece apoyo ciudadano

"Yo no imaginé que las personas iban a impulsarme, se crearon los Xochilovers, y me di cuenta que era algo genuino, fui tendencia 48 horas. Tengo en mis manos la ciudad, esto pareciera imposible, pero para mí siempre me dijeron que era imposible, siempre me dijeron no vas a poder ser ingeniera, no vas a poder ser gobernadora, y casi lo logré en Hidalgo, así que decidí dar un paso adelante, si este apoyo ciudadano se mantiene las voy a conseguir ( las firmas) sin recursos de ningún tipo".

Al conversar sobre la retirada de la contienda de figuras como Mauricio Vila, Claudia Ruiz y Lily Téllez, indicó que se trata de un fenómeno completamente normal, dado que al final sólo se podrá elegir a un candidato, por lo que está convencida que si no reúne las firmas, estará fuera del proceso.

"Este método parece que le ayuda a las estructuras de los partidos, pero yo quisiera que mis firmas fueran por los ciudadanos, para demostrar que si hay una movilización ciudadana".

Por último, recalcó que respetará en todo momento los resultados, ya sean favorecedores o no: "Totalmente, si me metí es porque voyu a respetar y apoyar a la persona que encabece este método".