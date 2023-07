Xóchitl Gálvez: “En una semana, me chin*** a las corcholatas”

La senadora Xóchitl Gálvez declaró que en una semana, desde que anunció su interés en participar por la candidatura presidencial, “nos chingamos a las corcholatas en redes sociales”.

En entrevista, sostuvo que no está bromeando y que es un hecho que irá por la candidatura del Frente Amplio por México. Eso sí, recalcó que, aunque todavía no se siente candidata, sí cuenta con mucho apoyo ciudadano.

La gente va a unirse a su causa

De hecho, aseguró que no necesita dinero para recabar las firmas de respaldo de la candidatura presidencial “porque la ciudadanía las va a juntar por mi”.

A pregunta expresa, Xóchitl Gálvez dijo que ante los ataques que vienen de Palacio Nacional, ella realizará una campaña con mucho amor “porque no odio a nadie, no voy a caer en ataques, yo lo que quiero es resolver los problemas del país, de energía, de agua, que haya empleos, que haya medicinas”.

Ve en Mauricio Vila un gran perfil

Aseguró que el gobernador es una figura con más influencia que ella.

En el evento también opinó sobre la decisión de Mauricio Vila Dosal de no ir por la candidatura de la alianza: “Qué lástima que no se animó, porque si no él sería presidente y yo jefa de Gobierno (de la Ciudad de México)”.

Sostuvo que el panista es un “chingón” del que hay que aprender y que tiene mucha experiencia, por lo que no dudaría en invitarlo a ser parte de su gabinete.

Xóchitl Gálvez asistió al Congreso Internacional de la Colectiva 50+1 que se celebra en Mérida, en donde un grupo de mujeres le gritó “presidenta”.