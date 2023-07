Gisselle Morán, fundadora y CEO de Real Estate Media Group, apoya a Claudia Sheinbaum

La fundadora y CEO de Real Estate Media Group, Gisselle Morán Jiménez apoya el proyecto de Claudia Sheinbaum Pardo, así como al movimiento nacional “Por Ella por Todas”, Frente Nacional de Mujeres, para que en el 2024, México tenga a la primera presidenta en su historia y a la mujer que sostiene como bandera en su mano izquierda el Bienestar Social para todas y todos los habitantes del país.

Destacó que su apoyo a la doctora obedece a que “más que por ser mujer, es por ser la persona más preparada y capaz para llevar el futuro del país a un desarrollo económico”.

En la reunión con 100 mujeres empresarias mexicanas, la fundadora de Real Estate resaltó que la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México es una de las tres personas que le han dejado huella en su trayectoria de más de 30 años y en la que ha realizado más de 4 mil entrevistas.

“Quiero dar testimonio y decirles quién es Claudia Sheinbaum para mí. A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de entrevistar a líderes, empresarios, presidentes, embajadores, pocas mujeres. Y dentro de todas estas entrevistas, yo les diría que hay tres personas que me han cautivado o que me han transformado y entre esas personas se encuentra la Dra. Claudia Sheinbaum”, enfatizó.