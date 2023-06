Yeidckol Polevnsky asegura que nadie puede negarle competir rumbo a 2024 en Morena, acusa falta de equidad de género

No tiene invitación para el proceso para elegir al próximo coordinador de la Defensa de la Cuarta Transforación, pero la diputada Yeidckol Polevnsky decidió solicitar licencia a su cargo de todos modos para buscar este cargo dentro de Morena, el cual es la antesala para el candidato a la Presidencia de 2024.

"Yo vi la convocatoria por lo que dice y solicité licencia", dijo en entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez a través de la señal de radio de El Heraldo Media Group.

Las credenciales que tiene y asegura son suficientes como para ser contemplada en el proceso interno es que ha sido secretaria general y líder nacional del partido en el pasado. A esto suma el apoyo y lealtad que ha dirigido hacia Andrés Manuel López Obrador en los últimos 20 años.

"Conozco el proyecto y puedo defenderlo".

Aseguró que no la invitaron al proceso de elección. FOTO: Archivo.

Nadie puede oponerse, asegura Polevnsky

El pasado fin de semana Mario Delgado, actual líder del partido, anunció que solamente participarían cuatro aspirantes de Morena, uno del Partido del Trabajo y uno del Partido Verde Ecologista de México. Con esto se cerró el proceso para cualquiera que no fuera la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; el expresidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal; el exsenador Manuel Velasco y el exdiputado Gerardo Fernández Noroña.

Pese a esto, Polevnsky calificó de una aberración la medida, debido a que considera que no debe negarse el registro a nadie que desee participar. Dijo que cualquier negativa a su pretensión viola su derecho de votar y ser votada y que este tipo de decisiones va en contra de los valores del grupo político, el cual ha trabajado durante varios años a favor de la igualdad de género y ahora solamente presenta a cinco hombres y una mujer para este trámite.

Destacó que no expresó este tema el pasado domingo porque no fue invitada al Consejo Nacional de Morena y añadió que no le parece lógico, ni coincide con las expresiones que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador en el pasado.

Aseguró que el proceso liderado por Mario Delgado es injusto. FOTO: Especial.

Hay inequidad de género

Añadió que al notar que había un tema de inequidad de género fue que decidió levantar la mano para sumarse a la representación femenina y así ser la séptima aspirante al nombramiento.

Aunque ya lo ha notificado en medios electrónicos y medios de comunicación, la morenista asegura que enviará una carta a Mario Delgado y a Citlalli Hernández para hacerles saber su intención de ser evaluada en las cinco encuestas que realizará el partido para elegir a su nuevo candidato.

No obstante, cuestionó la información brindada por Delgado el pasado domingo, debido a que los estatutos, que además son las mayores reglas dentro de grupo político, determinan que debe haber paridad.