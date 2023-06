AMLO defiende a las "corcholatas": "No son candidatos, son coordinadores de la 4T"

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó sanciones y que se viole la ley, por el inicio del proceso interno de Morena, ya que se elegirá a quien encabece la coordinación de defensa de la transformación y no precandidatos presidenciales. Respaldó el acuerdo tomado por el Consejo Nacional de Morena de que las “corcholatas” no den entrevistas con “medios reaccionarios o conservadores”, ya que es una recomendación no una medida obligatoria.

Durante la conferencia de prensa se le cuestionó que si con el inicio del proceso interno de Morena no se corre el riesgo de caer en actos anticipados de precampaña y ser sancionados, ya que el proceso electoral aún no inicia e incluso fue impugnado por Movimiento Ciudadano.

López Obrador expresó que no ve riesgo porque “no están eligiendo según estoy enterándome, al precandidato, es un coordinador o coordinadora de la transformación, es quién va a dirigir el movimiento de transformación hacia adelante, la defensa de la transformación”.

"No son actos anticipados de campaña"

FOTO: Archivo

Señaló que el 5 de junio en la noche platicó con la dirigencia de Morena y las “corcholatas” dando su punto de vista sobre el tema.

“Uno de los acuerdos que se tomaron es que los gobernadores o el presidente no podemos apoyar a nadie, ni hablar mal de nadie. Entonces yo ya no me voy a ocupar de eso hasta que haya una coordinadora o un coordinador de defensa de la transformación”, apuntó.

De la cargada de los gobernadores a favor de Claudia Sheinbaum, López Obrador aseveró que “el que anda queriéndose pasar de listó le va mal”.

“No puedo yo estar hablando de eso, pero sí le voy a decir una cosa que no sólo aplica a militantes, simpatizantes de Morena, sino para simpatizantes, militantes de todos los partidos y para los dirigentes y posibles candidatos para todos: Hay mucha politización en el pueblo de México y no deben menospreciar el nivel de concientización del pueblo, el que anda queriéndose pasar de listó le va mal, esto es un consejo para todos”, finalizó.

"No serían candidatos, sino coordinadores de la defensa de la transformación"

FOTO: Archivo

Con información de Paris Alejandro Salazar y Noemí Gutiérrez