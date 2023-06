"Me quedo con AMLO": Rosa Icela Rodríguez no renunciará a la SSPC para competir en 2024

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, reveló que aunque tuvo dos propuestas decidió permanecer en su cargo para trabajar con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario le hizo un reconocimiento a su trabajo.

"Vamos bien y con ella es una garantía, le agradezco mucho, mucho”.

Mientras que López Obrador señalaba que todos tiene derecho a participar en el proceso electoral, dio a conocer que Rosa Icela Rodríguez tuvo la opción de buscar algún cargo.

Se mantendrá al frente de la estrategia de seguridad en el país. FOTO: Presidencia.

“Hay dos propuestas, y yo le pedí que por favor me permitiera seguir formando parte del gabinete que él encabeza, un gabinete histórico, un gabinete que tiene mucho trabajo y que trabaja para el mejor presidente que hemos tenido en los últimos tiempos así que él me propuso; me hizo otra propuesta y le dije me ‘me permite seguir en su gabinete’ y creo que aceptó presidente”, dijo la funcionaria.

Pese a los cuestionamientos de los reporteros, Rodríguez se negó a dar a conocer de qué se trataban los dos proyectos que decidió rechazar.

“Aquí seguiré sirviendo a los mexicanos y también con mis compañeros de gabinete pues todas las mañanas antes de las 6 de la mañana hay que estar”, recalcó.

Agradeció el compromiso de la funcionaria. FOTO: Especial.

El presidente agradeció el trabajo que realiza la secretaria y aseguró que aunque fue tentadora la oferta, ella entiende la importancia de seguir velando por la protección de la población.

“Les digo a los que andan aspirando que son mis hermanos y mi hermana les digo que yo fui tres veces candidatos o sea que les queda uh, mucho tiempo por delante, lo importante.

Las renuncias no afectan: AMLO

Las renuncias de secretarios de Estado y de funcionarios federales que buscarán una candidatura en Morena para 2024 no afecta la marcha del gobierno de México y la Cuarta Transformación, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador. En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el jefe del ejecutivo federal dijo que los secretarios y funcionarios tienen derecho a participar como candidatos.

Señaló que serán sustituidos por mujeres y hombres con convicciones, principios y no habrá ningún problema. López Obrador dijo que las obras y programas prioritarios están garantizados porque están a cargo de responsables para que se realicen.

“Nos ayuda mucho lo que les comentaba de que los proyectos prioritarios tiene responsables, independiente de la Secretaría de que se trate, que tiene pues toda su estructura para atender todos los asuntos los proyectos prioritarios de una Secretaría tienen responsables", explicó.

El mandatario federal expuso que los cambios en el gabinete legal y ampliado no afectan la operatividad del gobierno.

"No perjudica la marcha del gobierno, además vamos a sustituir en los casos en que vayan a participar como candidatos, vamos a sustituirlos por mujeres, por hombres con convicción, con principios, no va haber ninguno problema. Además también tienen derecho a participar”, indicó.

Con información de Paris Alejandro Salazar