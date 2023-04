Gustavo de Hoyos recorrerá todo México: "Lo que estoy planteando es una nueva etapa de desarrollo para el país"

Las más de dos décadas que ha dedicado a trabajar en contra de la corrupción y a favor de temas de la sociedad civil, el medio ambiente y del sector empresarial han llevado a Gustavo de Hoyos Walther a considerar que 2024 es el año en el que debe aspirar a convertirse en el presidente de la República Mexicana. Para esto, buscará ser el abanderado de Va por México

"En los últimos dos o tres años me puse a trabajar muy de cerca a la oposición para construir equilibrios democráticos".

El expresidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana asegura que estos esfuerzos han servido para que la gente le haga saber sus inquietudes para lograr un cambio en el gobierno federal. Actualmente, indica, es el momento para generar cambios relevante, por lo que es ideal que un ciudadano ajeno a la clase política busque estos espacios.

La gente está cansada de la política

La sociedad civil, dice, está cansada de las promesas que se han llevado a cabo por funcionarios públicos que abanderados de los partidos las incumplen.

"Yo estoy listo, tengo ganas y me apunto. Claro que va a estar difícil".

De Hoyos dice que su candidatura está construida al revés, debido a que lo primero fue decir que está interesado en participar en la contienda, en lugar de buscar un pacto con las fuerzas políticas antes de declarar sus intenciones; tras esto, se ha dedicado a difundir su imagen y finalmente buscará tener una reunión con los partidos.

Busca ser el representante de la sociedad civil. FOTO: El Heraldo Media Group

"Tengo que encabezar una candidatura que surja de la sociedad civil y que sea abrazada por los partidos políticos".

Indica que la ciudadanía se ha decepcionado de la política e incluso dejó de interesarse en ella. Añade que su misión en este momento es reconciliar a la ciudadanía con la toma de decisiones. Asegura que es momento de que se recuperen las calles.

Reconciliará a las clases sociales

Esta carrera, asegura De Hoyos, está cimentada en el deseo de que los que las personas con menos recursos encuentren un piso de bienestar y al mismo tiempo que la gente que se haya preparado encuentre mayores grados de prosperidad.

"Siempre se ha planteado que es lo uno o lo otro. Entonces yo digo que hay que darles a todo lo básico".

Añade que es indispensable establecer soluciones diferentes a los problemas de siempre. Mencionó que una de las apuestas que tiene es que las personas de todo el país tengan la opción de acceder a la educación pública o privada por una decisión propia y no por mera necesidad.

"Tenemos que igualar las oportunidad porque solo de esa manera los que están abajo subirán".

Primero llevará a cabo la difusión de su mensaje, tras esto buscará a los partidos. FOTO: Cuartoscuro.

Hay que hacer más con menos

Esta misma propuesta, dice, se debe replicar en el sector salud para fortalecerlo por medio de una interrelación entre las clínicas del IMSS, del ISSSTE y cualquier establecimiento privado.

Asegura que hay dinero suficiente en el gobierno para cumplir con estas necesidades, pese a que durante años se ha tratado de decir que no existen recursos. Destacó que con los impuestos se pueden lograr mejores resultados, pero que hace falta una mejor administración de estos.

"Hay que poner el dinero donde a la gente le interesa", dice.

"Yo sé hacer mucho con poco", agrega.

El empresario sostiene que hay al menos 20 años de trabajo en sus espaldas, los cuales sirven para mostrar los alcances que tiene su labor. A esto añade que no vive de las arcas públicas y está interesado en trabajar al 100 por ciento por los demás. Comenta además que la sociedad está compuesta por diversos héroes anónimos cuyo potencial aún no ha sido explotado.

Apunta también que es necesario cambiar la manera de hacer las cosas en la seguridad para dejar de normalizar la violencia por medio de diversas dinámicas.

"Pensemos base cero, démonos la oportunidad de cambiar tomando lo mejor del pasado, inclusive lo mejor del presente, pero pensando las cosas de una manera diferente".

El empresario pide que no se normalice la violencia. FOTO: Especial.

Listo para enfrentar el reto

El empresario asegura que un reto como el que se propone le impone bastante, pero está listo para afrontarlo, debido a que la valentía no significa carecer de miedo, sino hacer frente a lo que ocasiona temor. Comenta que tiene el idea de no llegar a los 90 años y arrepentirse por no llevar a cabo la tarea que tiene encomendada.

"Claro que hay amenazadas, mucha gente me dijo no te metas, te va a ir como en feria".

Dice que pretende luchar en contra de las estructuras de los partidos para que un candidato ciudadano. El siguiente paso en su campaña, agrega que una vez que difunda su imagen en varios medios del país, irá al punto donde México se conecta con Estados Unidos y dará un mensaje que replicará por todas 32 entidades.

"Pueblo por Pueblo voy a recorrer el país".

