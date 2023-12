Xóchitl Gálvez arremete contra la Cuarta Transformación: "Significan corrupción"

Xochitl Gálvez, la abanderada de la coalición conformada por el PAN, PRI y PRD, visitará el estado de Colima, con el objetivo de encontrarse con militantes de la oposición y "Xochilovers", en la ciudad de Manzanillo.

La aspirante presidencial continúa sus recorridos que forman parte de la precampaña, cuya finalización es el 18 de enero. Ante colimenses, dará a conocer las propuestas que tiene para dirigir a la nación en 2024.

La panista se encontrará con militantes de la coalición "Fuerza y Corazón por México" en el Jardín Santiago. Calle 28 de Agosto 11, Manzanillo, Colima.

La 4t significa corrupción: afirma Xóchitl Gálvez

La representante del PRI, PAN y PRD afirmó que la 4T significa corrupción y esta red está protegida por el presidente Andrés Manuel López Obrador

De visita en Manzanillo, Colima, la representante de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchilt Gálvez, afirmó que la red de corrupción revelada en la serie de reportajes de LatinUs está protegida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y eso explica el incremento de sus macro proyectos.

“Lo que se reveló en el reportaje LatinUs son muchas empresas, son muchos negocios, yo siempre he dicho cómo es posible que Dos Bocas haya pasado de 160 mil millones a 400 mil millones, nos acabamos de entera justamente por ustedes de por qué estos proyectos se han encarecido y toda la red de corrupción que hay alrededor”, indicó en entrevista a la llegada a su encuentro con simpatizantes en el puerto.

Xóchitl comentó sobre la situación con Dante Delgado

Afirmó que Claudia Sheinbaum es parte de esa corrupción y el recurso está llegando a su campaña, además, en respuesta a las críticas de los morenistas en contra de sus hijos porque participan en su campaña, pidió que critique a los hijos del presidente.

“Mis hijos hacen campaña conmigo, como hija que hizo su video en punto, mis hijos no tienen sueldo, mis hijos son gente que trabaja, no como los hijos del presidente que hacen negocio, pero a esos no pueden tocarlos, tienen una carrera de corrupción millonaria, lo que pasó con Sedatu y otros amigos, ahí sí no se pone a criticar, porque es parte de esa corrupción, porque el dinero de toda esa corrupción está llegando a su campaña”.

Con relación el anuncio del líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, sobre romper con el llamado bloque de contención en el Senado de la República, la empresaria dijo que puede tomar las decisiones que crea convenientes y en el caso de su suplente que es de MC dijo desconocer cómo se va a comportar, pero espera que no sea cómplice de ese régimen.

srgc