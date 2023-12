Claudia Sheinbaum se compromete a mantener la seguridad en Yucatán y combatir las "desigualdades"

La precandidata única de los partidos Morena, PT y Verde Ecologista, Claudia Sheinbaum, destacó que en el partido se trabaja de una manera continua y sin interrupciones, para poder tener un triunfo contundente en las elecciones del 2024.

De visita en Kanasín, Yucatán, Sheinbaum Pardo indicó que en Yucatán se van a mantener los trabajos de seguridad, ya que será Joaquín Díaz Mena, "huacho", quien dará continuidad al plan que se tiene en dicho sector.

"Se va a mantener la seguridad en Yucatán tengan la certeza, hay personas que han trascendido en Yucatán. También corresponde un modelo de seguridad que yo sé que Huacho va a continuar en la parte de seguridad y al mismo tiempo seguir atendiendo las desigualdades históricas".

En rueda de prensa con medios de comunicación, Claudia Sheinbaum señaló que cuando fue jefa de Gobierno en la Ciudad de México, implementó un Plan Integral el cual iba dirigido en "atención a las causas, hasta lo que tiene que ver con cero impunidad. Y así lo vamos a seguir haciendo en el país".

Plan C

En compañía de Joaquín "Huacho" Díaz, Claudia Sheinbaum comentó que su trabajo va encaminado a cumplir el Plan C y poder ganar de manera "contundente" las elecciones de 2024.

"Nosotros trabajamos como si no hubiéramos las encuestas, por supuesto que nos da gusto. Trabajamos como si este no hubiéramos las encuestas, para tener un triunfo contundente el próximo año y y cumplir el plan C que es uno de nuestros objetivos".

Al respectó, el aspirante a la gobernatura, "Huacho" Díaz señaló que va a convencer al comandante Luis Felipe Saidén Ojeda, de que se quede seis años más en su puesto, para dar continuidad al proyecto de seguridad en Yucatán.

"Y por supuesto mantener la seguridad de nuestro Estado que tiene mucho que ver con la manera de ser de los yucatecos que nacimos aquí pero también de los yucatecos por abducción que han dejado sus lugares para adoptar Yucatán para que sea el hogar de sus hijos lo hemos dicho antes y lo repito, yo voy a convencer al comandante Luis Felipe Saidén que se quede seis años más".

AMLO recuperó los trenes de pasajeros: Claudia Sheinbaum

En Progreso, Yucatán, la precandidata única de los partidos Morena, PT y Verde Ecologista, Claudia Sheinbaum aseguró que los privatizadores y corruptos de antes no contaban con la astucia de Andrés Manuel López Obrador, quien recuperó los trenes de pasajeros que fueron entregados a intereses extranjeros.

En la Unidad Deportiva Progreso, Claudia Sheinbaum recordó que el expresidente Ernesto Zedillo privatizó los trenes de pasajeros y que luego se fue a trabajar con las empresas beneficiadas.

Señaló que el tren Maya de más de 1,500 kilómetros es una muestra de cómo el presidente López Obrador recuperó los trenes de pasajeros para los mexicanos, entre otras inversiones ferroviarias en el país.

“Ay, sí, se creen los muy muy aquí en Yucatán porque por aquí pasa el Tren Maya, ¿verdad? El Tren Maya, con todo orgullo, este tren de mil 500 kilómetros. ¿Qué hicieron los gobiernos de antes? Privatizaron los ferrocarriles, ahí tienen a Zedillo, ex (...) él fue quien privatizó los ferrocarriles (...) nos dijo que privatizando los ferrocarriles íbamos a tener los mejores ferrocarriles del mundo, ¿y qué pasó? Desaparecieron los ferrocarriles de pasajeros, pero no contaban con la astucia del pueblo de México y del presidente Andrés Manuel López Obrador, y se recuperaron los trenes de pasajeros en nuestro país con este maravilloso proyecto, único en el mundo, el Tren Maya”, explicó.

Claudia Sheinbaum aseguró que las inversiones en Yucatán y en el sureste no terminan con la construcción del tren Maya y que el siguiente gobierno mantendrá las inversiones.

“Va a haber más infraestructura, no vamos a dejar de apoyar a Yucatán, no porque ahora ya se hizo el Tren Maya y ya se acabó la inversión en el sureste, va a seguir la inversión en el sureste, espera lo mejor para México en el 2024, no les vamos a fallar nosotros”, aseveró.

