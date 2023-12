Clara Brugada: "En este movimiento cabemos todes"

Con el fin de conocer las inquietudes de la comunidad LGBTIQ+ la precandidata de la coalición Morena, PT y PVEM a la jefatura de Gobierno, Clara Brugada Molina, instaló la Coordinación de la Diversidad, misma que será el vínculo entre las organizaciones civiles dedicadas a la defensa de los derechos de dicho gremio. Entre las filas de la coordinación destacó la presencia de Temístocles Villanueva, María Clemente García, Carlos Cervantes, Ana Francis, Almendra Ernestina Negreste, Gonzalo Fernández, entre otros, a quienes pidió recabar el sentir de la comunidad para así construir una agenda conjunta que apoye su causa.

Al rendir su mensaje, la precandidata afirmó que los gobiernos de izquierda tienen la obligación de luchar por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ y admitió que dicha lucha es un parteaguas para que todos los demás movimientos sociales puedan encontrar un buen rumbo.

La comunidad diversa está protegida por la ley: Clara Brugada

A la par, indicó que la constitución protege y reconoce los derechos de la comunidad y establece un mandato a las autoridades para adoptar las medidas necesarias en contra de la discriminación, por lo que llamó a hacer valer lo logrado en la Constitución.

"Tenemos que garantizar que los hechos no se burlen de los derechos. Estos logros colectivos no tienen cabida para el conservadurismo. La igualdad no es negociable, todas, todos y todes merecemos los mismos derechos", afirmó.

Por ello, expuso la necesidad de apoyar a la causa para que en la Ciudad de México cada persona pueda ser radicalmente libre para definirse a sí misma de acuerdo a como se ve y se siente. Brugada Molina reconoció que aún hay un largo camino por recorrer en materia de derechos; no obstante, se dijo segura de que, con el apoyo de la población, se podrán mejorar la condiciones para el sector.

Clara Brugada habló con trabajadores y sindicatos

Previo a la designación del comité, la precandidata de la coalición Morena, PT y PVEM se reunió con grupos sindicalistas, donde afirmó que dicho gremio es el motor que mueve a la ciudad, por lo que pidió su apoyo para hacer de la capital un lugar de crecimiento y oportunidades. Desde el Teatro Blanquita, la aspirante mencionó que fue gracias a los trabajadores que se logró sostener la capital luego de que se originara la pandemia y señaló que el proyecto de Gobierno que representa no existiría sin su ayuda.

“Esta ciudad funciona gracias a ustedes, así que les reitero mi reconocimiento. (…) Esta Cuarta Transformación no existiría sin ustedes”, afirmó.

En su mensaje, Brugada Molina se tomó un momento para reconocer el paso de Claudia Sheinbaum por la capital del país, ya que afirmó que durante su administración se vieron ampliados los derechos, lo que, dijo, busca continuar para obtener más logros en la materia y crear una mejor calidad de vida para los capitalinos.

Recordó que entre los alcances que tuvo la administración de Sheinbaum Pardo estuvo el incremento del empleo, infraestructura y movilidad, todo ello sin endeudar a la capital.

No obstante, admitió que es necesario continuar con su proyecto y poner énfasis en la recuperación de espacios, resolver el problema del agua y continuar con los programas sociales que ayuden a los trabajadores a tener una vida digna.

Asimismo, afirmó que hay personas que buscan privatizar los servicios públicos, por lo que pidió el apoyo de los sindicatos para evitar que eso ocurra.

“Vamos a construir un gobierno que le apueste a su fuerza trabajadora. (…) Vivan los sindicatos”, expuso.