Académicos y maestros de Azcapotzalco apoyan a Claudia Sheinbaum, Clara Brugada y Gabriela Jiménez

Más de 700 académicos, maestros y trabajadores de la educación de Azcapotzalco externaron su apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial de Morena; Clara Brugada, precandidata de Morena por la Jefatura de la CDMX y a la Consejera Nacional del partido guinda, Gabriela Jiménez Godoy, aspirante para ser la Coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en esta demarcación.

Mediante un desplegado, 737 integrantes del sector educativo en la alcaldía externan su confianza a que en la Ciudad de México con Clara Brugada y en Azcapotzalco con Gabriela Jiménez, se continuará avanzando en la regeneración y el engrandecimiento de México. Destacan que, con Gabriela Jiménez, “la educación, formación y capacitación de nuestras comunidades está garantizada, con mejores oportunidades para mejorar las condiciones de vida de los pueblos, barrios y colonias”, recalcan en el documento público.

Aseguran que “Gabriela Jiménez es quien puede con alegría, compromiso y siguiendo los preceptos de no robar, no mentir y no traicionar (tiene la capacidad para) seguir sumando a más mexicanos y mexicanas libres (…) Es sin duda la mejor opción para ser Coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en nuestra Alcaldía. Liderazgo indiscutible en lo Nacional y Chintololo en Azcapotzalco”, enfatizan.

Por su parte Gabriela Jiménez Godoy, activista, humanista y consejera Nacional de Morena, destacó que “el actual gobierno prioriza como ejes principales de la educación a los profesores y a los alumnos. La educación pública vuelve a ser un eje central de la política de desarrollo de nuestro país y de nuestra ciudad. Y en los tiempos de la Cuarta Transformación, se reconoce que la educación además de ser un derecho fundamental, es una herramienta poderosa para reducir las desigualdades”.

Los integrantes de la Red de Educación en Azcapotzalco manifestaron que adoptan y se suman al llamado de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo e invitan a los trabajadores de la educación y comunidades educativas a formar parte de este esfuerzo. Asimismo, convocan a todas las personas a que sumar al movimiento transformador, independientemente de su ideología, religión, posición social o filiación partidista.

Los profesores e integrantes de los sindicatos concluyeron que las acciones del Gobierno Federal y de la Ciudad de México están construyendo nuevos horizontes en la educación, superando los retrocesos atribuidos al modelo neoliberal y trabajando por un mejor futuro en la educación.

