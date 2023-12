Mario Delgado: "Concluimos el 2023 sin rupturas en las coordinaciones estatales"

Morena concluirá el 2023 sin rupturas por la selección de candidatos, afirmó el líder nacional del partido, Mario Delgado, quien ahondó que eso les permitirá ganar 10 de 10 en las elecciones de 2024, es decir las nueve gubernaturas y la Presidencia de la República.

"Concluimos el 2023 sin rupturas en las coordinaciones estatales y eso nos da una gran fortaleza y nos da como apoyo para ganar 10 de 10. Además del Plan C en el Congreso Federal.

"Les damos la bienvenida a que se sumen al proyecto"

En conferencia de prensa, Mario Delgado dio la bienvenida a la Alianza Progresista por México, integrada por expriistas que darán su apoyo Claudia Sheinbaum. Sin embargo, aclaró que no buscanhabr cargos públicos en las elecciones de 2024. Incluso reconoció que son políticos de trayectoria y de peso.

"No creo que nos resten, si ellos vienen a caminar y ayudar a la transformación. La lucha no es por cargos, sino por un proyecto nacional que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Todos son bienvenidos. Han dicho que no están conformes con la ruta deo PRI porque está integrado a la derecha .Me gustó su mensaje de que no van por cargos", indicó.

"Les damos la bienvenida a que se sumen al proyecto de transformación y que ayuden a que esto continúe porque Morena es un movimiento", ahondó.

Delgado sostuvo que se necesita valor y un acto de congruencia con lo que uno cree y uno hace, pues los ex priistas se deslindaro de un partido que se extravío y del que no queda nada.

En otro tema, el líder de Morena dio a conocer calendario para presentar los nombres de todos los candidatos a cargos públicos, con la finalidad de evitar tensiones entre morenistas.

"No hay imposición, dedazos palomeos ni bendiciones, la gente decide y el pueblo manda en Morena", sostuvo.

¿Cómo son los bloques de candidatos a senadores y diputados por Morena?

El primer bloque de candidatos a senadores se dará a conocer este miércoles, mientras que el segundo bloque será en la primera semana de enero.

En cuando a diputados federales, Morena revelará los nombres de los candidatos en Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo Morelos y Tabasco el día 27 de diciembre.

El segundo bloque de candidatos a diputados federales se dará a conocer el 4 de enero y comprenderá los estados de Jalisco, Michoacan, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

El tercer bloque se revelará el 15 de enero para los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guerrero, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas.

Y el último bloque de diputados federales se dará a conocer el 31 de enero solo para el Estado de México y Nuevo León.

"Lo que no venga de la Comisión de encuestas no se la crean, no vale", advirtió.

srgc

srgc