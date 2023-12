Claudia Sheinbaum se suma a AMLO: "Siempre vamos a defender a los mexicanos"

Matehuala, San Luis Potosí.- La impugnación del Gobierno de México contra la Ley Antimigrante en Texas fue respaldada por la precandidata única a la Presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo.

A través de un video, donde hizo una reflexión, la aspirante planteó su postura sobre el caso.

"El Presidente habló esta mañana en la mañanera de estas medidas del gobernador de Texas que violan totalmente derechos humanos de las y los migrantes, y cómo México va a presentar una demanda.

"Estamos totalmente de acuerdo y apoyamos al presidente en esta medida y, por supuesto, a nuestros paisanos y paisanas que están trabajando del otro lado", sostuvo.

Claudia Sheinbaum: los salarios en México se recuperan

Señaló que durante años se presumió a México por la mano de obra barata; en cambio ahora con el incremento de los salarios, lo que nosotros en nuestro movimiento presumimos, dijo, es la grandeza de México

"Se están recuperando los salarios, pero que también representan algo fundamental para la economía de Estados Unidos, así que siempre vamos a defender a nuestros hermanos y hermanas del otro lado de la frontera y la necesidad de la cooperación para el desarrollo para disminuir la migración", aseguró.

Durante su estancia en San Luis Potosí se reunió en un foro con agricultores para atender el tema de los distritos de riego, pues el 70 por ciento del agua en México se emplea en este mecanismo. Sin embargo hay un desperdicio muy grande.

Agregó que, como parte de la temporada decembrina, en sus mítines habrá un toque navideño.

Muchos han quedado varados en la frontera. FOTO: Federico Guevara

¿Qué dijo AMLO sobre los migrantes?

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se impugnará las leyes anti migrantes Implementadas en Texas, Estados Unidos, en donde se puede detener a una persona por parecer migrante. Afirmó que el gobernador de Texas, Greg Abbot, es una persona de mala entraña, “malo de malolandia” que sólo busca popularidad para ganar la candidatura a vicepresidente del partido republicano.

“Relaciones exteriores para impugnar esta ley y además nosotros vamos a estar siempre en contra de estas medidas, decirle a nuestros paisanos y a los migrantes que vamos a estarlos defendiendo”, adelantó.

Aseguró que es necesario dar un trato humanitario a estas personas. FOTO: Presidencia.

Acusó a Greg Abbott de crear leyes inhumanas contra los migrantes

“El gobernador de Texas actúa de esa forma porque quiere ser candidato a vicepresidente del partido republicano en Estados Unidos y quiere con esas medidas ganar popularidad. No va a ganar nada al contrario va a perder simpatías porque en Texas hay muchos mexicanos, muchos migrantes, a él se le olvida de que en texas era de México”, afirmó.

El presidente reprochó que el gobernador de Texas no reconoce el aporte de los migrantes para que Estados Unidos se consolidara, además de que por una actitud “politiquero” en esta época invernal ha enviado migrantes a Nueva York, o a otros lugares en donde los dejan afuera de casas de dirigentes demócratas, como es el caso de la vicepresidenta, Kamala Harris.

La frontera ha sido cerrada para varias personas. FOTO: Federico Guevara

“Es un señor de malas entrañas, malo de malolandia, pero no le va a funcionar porque algo parecido hizo el gobernador de Florida, DeSantis y estaba en las encuestas arriba, no estaba arriba del expresidente Trump pero si estaba en segundo lugar y empezó con esas medidas y se cayó, creo que tiene como un 1% de aceptación ahora, así le va a pasar a este gobernador de Texas con esas decisiones”, señaló. López Obrador dijo que Texas no tiene atribuciones para implementar ese tipo de medidas.

“Además esas son facultades que tienen que ver con el gobierno federal de Estados Unidos, esas no son atribuciones de los estados él está usurpando funciones y tiene que ver con política exterior y eso corresponde al congreso y al presidente de Estados Unidos”, afirmó.