"Va a haber béisbol profesional en Guasave": La promesa de Sheinbaum, el regreso de los Algodoneros

Los Naranjeros de Hermosillo blanqueaban a los Algodoneros de Guasave para eliminarlos en los cuartos de final de la Liga Mexicana del Pacífico. Sería la última vez que a los blanquiazules se les vería en un parque de Béisbol en el próximo lustro. Pero por Decreto, la realidad cambió.

Años después, la Precandidata única a la Presidencia, Claudia Sheinbaum, saluda a los asistentes a su mitin. Se toma fotos.

"Claudia Sheinbaum Presidenta 4T", dice una pancarta que adorna la valla por la que transita.

Foto: Carlos Navarro

Termina su paso por el pasillo. Se enfila al escenario. Encuentra, entre los miles de asistentes, a tres sujetos que portan la franela color azul celeste de los Algodoneros. Se acerca. Los toma de la mano, los hombros. Palmea el pecho de uno de ellos. Intercambian palabras por unos segundos.

Se acercan a claudia Sheinbaum

Sube al escenario. Otro aficionado de los Algodoneros se suma a la tercia y busca darle una gorra gris con letras azules.

Se la entrega al equipo de logística de Sheinbaum. Se la regresan. Piden que coloque sus datos en un papel. Plasman nombres y números de teléfono.

Buscan acercar el regalo a Sheinbaum mientras habla pero no se logra. No voltea. Pero llega un gesto desde el templete.

"La vez anterior que vine, me encontré en la carretera a los compañeros de Guasave y me dijeron, con su camiseta de los Algodoneros, me la hicieron ponerme y me dijeron: tiene que regresar a Guasave y aquí estamos en Guasave con todas y todos ustedes", rememora.

Desde la valla, los aficionados a este equipo de la Liga Mexicana del Pacífico celebran ese recuerdo.

Fanáticos de los Algodoneros

Promete regreso de los Algodoneros

En el Proceso Electoral 2017-2018, Andrés Manuel López Obrador prometió el regreso de los Algodoneros de Guasave.

El 27 de enero de 2019, como presidente, visitó el Estadio de Béisbol "Francisco Carranza Limón".

"Venimos, a decirles: Va a haber béisbol profesional en Guasave. Vienen Los Algodoneros", afirmó.

El 11 de octubre de 2019, López Obrador tiró la primera bola y se cantó playball contra los acérrimos rivales de Los Mochis.

Los Cañeros echaron a perder la fiesta del regreso propinando una derrota ocho carreras por una.

Sheinbaum sigue en su mitin. Interactúa con el público. Pregunta ¿y aquí también en Sinaloa qué más ha hecho?

Le responde una mujer: trajo el béisbol. Lo retoma. "Trajo el béisbol a Guasave".