Claudia Sheinbaum promete a simpatizante regresar a Sonora como hizo AMLO

Durante su visita a Guaymas, Sonora, Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde a la Presidencia de México, hizo una promesa muy importante a Don Ramón, habitante del municipio.

“Ahora voy a regresar, lo prometo”, aseguró la militante de Morena al escuchar la anécdota que contó Don Ramón mientras la abordó para saludarla y expresarle su admiración.

Es fundamental recordar que actualmente la precandidata a la presidencia de México se encuentra de gira por el país, en esta ocasión visitó Sonora para tener une encuentro con militantes y simpatizantes.

¿Por qué Claudia Sheinbaum regresará a Guaymas?

La promesa de que la Dra. Sheinbaum regresaría a Guaymas surgió debido a una anécdota que le contó Don Ramón, que de acuerdo con él, Andrés Manuel López Obrador le prometió regresar al municipio si él ganaba la presidencia de México.

“Vino, el presidente, cuando todavía no era presidente, y ya me mandó a llamar, lo saludé, y me dice, ¿qué pasó fuiste al mítin? La mera verdad no fui, pero le voy a decir una cosa, no porque no vaya a la iglesia, quiere decir que no crea en Dios. Me agarró la mano así y me dijo, mira Ramón, ahora que gane, que ganemos aquí voy a estar contigo, no te voy a quedar mal”, contó Don Ramón.

Claudia Sheinbaum se reunió con militantes de Morena. Foto: @claudia_shein

Asimismo, aseguró que tiempo después, AMLO regresó a la entidad como presidente y se pudo tomar una foto con él ya como presidente.