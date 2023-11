Ruta electoral 2024 de Tabasco: ¿Qué cargos se elegirán?

Las elecciones estatales de Tabasco 2024 se llevarán a cabo el domingo 2 de junio de 2024, y en ellas se renovarán los titulares de distintos cargos de elección popular de esta entidad. Cabe recordar que las elecciones de México del próximo año serán las más grandes en la historia del país, ya que se celebrarán elecciones federales en las 32 entidades federativas.

Es así que Tabasco es uno de los estados que junto con Puebla, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Veracruz, Yucatán y Chiapas buscarán una o un nuevo líder en los próximos comicios.

¿Qué cargos se elegirán en Tabasco?

De acuerdo con el INE, el próximo 2024 la entidad tabasqueña competirá por:

1 gubernatura

21 diputaciones de mayoría relativa

17 presidencias municipales

17 sindicaturas

14 diputaciones de Representación Proporcional

51 regidurías

Además de la gubernatura, Tabasco busca renovar 17 sindicaturas. Foto: Cuartoscuro

Fechas clave para las elecciones en Tabasco

Asimismo, el INE ha establecido fechas para la realización de precampañas y campañas por parte de los candidatos a los distintos cargos públicos. Cabe mencionar que dichas fechas son importantes para garantizar que el proceso electoral se lleve a cabo de manera ordenada y justa:

Precampaña para la Gubernatura: del 15 de noviembre al 3 de enero de 2024;

Precampaña para Diputaciones y Ayuntamientos: 15 de noviembre al 3 de enero de 2024;

Campaña para la Gubernatura: 16 de marzo al 29 de mayo de 2024;

Campaña para Diputaciones y Ayuntamientos: del16 de marzo al 29 de mayo de 2024.

Día de las elecciones: 2 de junio de 2024.

¿Quién lidera las encuestas de Morena para ser el candidato a gubernatura de Tabasco?

De acuerdo con la más reciente encuesta de El Heraldo de México/Poligrama, con una diferencia de 31.6 puntos porcentuales, Javier May lleva preferencia sobre los aspirantes morenistas que buscan la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Tabasco.

Hasta el momento, Javier May lidera las encuestas para ser el candidato de Morena que compita por la gubernatura de Tabasco. Foto: Heraldo Media Group

May Rodríguez, ex director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), tiene 48.4 por ciento en la intención de voto, contra 16.8 por ciento que obtiene Raúl Ojeda, ex presidente del Consejo Estatal de Morena, lo que coloca al ex funcionario federal con una ventaja de 3 a 1.

En tercer lugar se encuentra Yolanda Osuna, alcaldesa de Centro (Villahermosa) con licencia, con 14.4 por ciento de las preferencias, seguida de la senadora Mónica Fernández con 13.4 por ciento, mientras que el diputado federal Óscar Cantón tiene 7 por ciento.