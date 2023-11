Santiago Taboada: "No tengo un Plan B, voy con todo para la CDMX"

Santiago Taboada Cortina sostuvo que, luego de solicitar una licencia por más de 40 días al cargo de alcalde de Benito Juárez, demarcación que gobernó por 5 años, no regresará a la demarcación pues se dedicará de lleno a buscar ser el abanderado de la alianza “Va X La Ciudad de México” a la Jefatura de Gobierno en 2024.

“No estoy en una posición en la que a ver qué le saco a la alianza; yo no tengo plan B, yo voy con todo al tema de la ciudad. Tomé una decisión porque me tocó gobernar una parte de la ciudad muy importante en un momento difícil, en donde se acabaron los recursos federales y donde, por ser oposición, prácticamente yo recibí los mismos recursos que recibió el delegado del 2006 al 2009”, subrayó.

En reunión con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), Taboada Cortina expuso la necesidad de replantear un nuevo modelo de ciudad, ya que, dijo, en 23 años nada ha mejorado en la capital del país y aún hay muchos pendientes en materia de seguridad, salud e infraestructura pública.

Santiago Taboada indicó que hoy la extorsión a los empresarios está desmedida

“Yo les pregunto si después de 23 años ¿se atendió realmente la desigualdad? ¿si hoy el transporte público, el que más mueve en esta ciudad que es el metro, está mejor?”, cuestionó.

Propuestas en seguridad

En cuanto a la seguridad, Santiago Taboada indicó que hoy la extorsión a los empresarios está desmedida, lo cual repercute, dijo, en que no exista certeza jurídica para invertir, “claro que eso afecta a la economía, a la confianza y yo si creo que hay que hacer un replanteamiento en la ciudad en los próximos años… Esta ciudad no puede vivir sin reglas, en la incertidumbre”.

En este sentido, señaló que, durante su administración al frente de la alcaldía Benito Juárez, tomó la decisión de entrarle al tema, pese a no ser su atribución, implementando la estrategia “Blindar BJ”, lo cual ha hecho que la demarcación sea la más segura del país y de la CDMX.

“Me tocó vivir un gobierno que me castigó por una definición que desde hace 20 años tomé en mi vida que es ser de oposición y al final creo que salimos bien librados, tan salimos bien librados que hoy Benito Juárez es la alcaldía más segura en términos de percepción del país…yo no me espere a que el gobierno me solucionara”, apuntó.

Asimismo, abundó que en la Ciudad de México hay una crisis de seguridad, “hoy prácticamente terminamos aventándole el muerto al Estado de México, eso es un dato puro y duro”. Ante esto, dijo, es necesario darle certidumbre a las y los capitalinos de que sus casas, sus negocios y los lugares en los que se mueven todos los días estarán seguros, no importando la zona en la que vivan.

Reiteró su compromiso con el respeto absoluto a los medios de comunicación y a la libertad de expresión

¿Qué habrá para el sector de salud?

Respecto a la salud pública, indicó que quien va a un hospital por algún padecimiento, se enfrenta a la falta de insumos, medicinas y falta de equipamiento. ?“Hoy esa salud está prácticamente desmantelada, lo que sí hizo este gobierno fue renunciar a lo que siempre la ciudad había visto: un planteamiento mucho más equilibrado, que cuestionaba, inclusive al gobierno federal. Hoy prácticamente pasaron los hospitales de la ciudad a ser del IMSS Bienestar, en donde si de por sí el IMSS no tienen la capacidad, ahora le vas a echar toda esa carga y se la vas a terminar rentando a la ciudad y entonces vamos a empezar a tener un problema, como ya lo hemos venido teniendo, en una red donde creo que el gobierno tendría que hacerse mucho más responsable”, resaltó.

En cuanto a infraestructura, dijo que hay zonas de la ciudad que hoy en día no cuentan con drenaje, que las escuelas públicas están en condiciones deplorables y el transporte público se cae a pedazos. “Esas condiciones de desigualdad en la ciudad cada día se están incrementando más, la gente está muy enojada, les quitaron el seguro popular, porque hoy sí le dan más programas, pero les alcanza mucho menos. Te lo dicen, en algunas alcaldías estamos llevando programas de abasto y nos dicen: oiga, es que antes con 100 pesos comprábamos la bolsa completa y hoy nos alcanza para la mitad”, añadió.

Compromiso con los medios

Agradeció a los miembros de la CIRT la invitación y reiteró su compromiso con el respeto absoluto a los medios de comunicación y a la libertad de expresión.

“Si algo tiene que cambiar a partir del 2024 es la relación de nueva cuenta del gobierno con los medios de comunicación. Hoy la relación de los medios de comunicación con una gran parte del gobierno es en función de amenazas, de cuestionamientos, de hostigamientos, no lo digo yo, ahí están también muchos planteamientos legislativos…para mí es muy relevante hablar con quienes construyen la agenda pública de todos los días, porque hay mucha responsabilidad de lo que vamos a tener o de lo que vamos a hacer los próximos seis años”, concluyó.

