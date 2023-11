Xóchitl Gálvez asegura que no eliminará los programas sociales

Xóchitl Gálvez, responsable de la Construcción del Frente Amplio por México, tendrá un encuentro con militantes del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional en el estado de Tamaulipas.

La cita es a las 18:00 horas de este miércoles 29 de noviembre en el hotel Holliday Inn Reynosa Zona Dorada, ubicada a la calle Emilio Portes Gil número 702, colonia Prado Sur, Reynosa.

Xóchitl Gálvez insiste en replantear la política de seguridad

Xóchitl Gálvez sostuvo que es falsa la versión en el sentido de que los programas sociales vayan a ser eliminados, pero si se serán replanteados a efecto que alcancen para todos que los necesitan a la vez que se comprometió a replantear la política de seguridad pues no ha dado resultados.

Durante una reunión con simpatizantes de PAN, PRI y PRD y en la cual la mayoría de las asistentes eran mujeres que laboran en plantas maquiladoras, sostuvo que la política de seguridad ha fracasado pues ciudades como Reynosa, Rio Bravo, Matamoros, Nuevo Laredo han sufrido los efectos de tal fracaso.

Xóchitl Gálvez se reúne con militantes de la coalición

FOTO: Especial

Además, la violencia en contra de las mujeres no únicamente persiste sino que se ha incrementado como una muestra del fracaso de la política de seguridad, por lo cual se debe replantear a la vez que proteger más a las mujeres.

Entre otras cosas, Gálvez, aseguró que no contempla eliminar programas sociales como las becas a estudiantes pero si es necesario replantear a efecto de que alcancen para todos los que los necesitan así como también incrementar el monto de las mismas.

Ante las zonas marginadas, los grupos vulnerables los programas sociales no deben ser eliminados pero tampoco deben ser manejados usados con propósitos electorales.

Al ingresar al salón en donde se efectuó la reunión obreras de maquiladores le advirtieron sobre la deficiente calidad de los servicios médicos del IMSS.

Así en su intervención la aspirante presidencial insistió en que el mejoramiento de la calidad de los servicios médicos no debe quedar en palabrería, en el discurso, sino que se debe convertir en realidad en hechos.

Reiteró que es inaceptable que los adultos mayores, los jubilados del IMSS e ISSSTE no reciban la debida atención médica cuando por años han aportado a estas instituciones.

Por ello aseguró que hay recursos el problema es que falta capacidad y prevalece la corrupción por lo cual López Obrador no ha logrado el sistema de salud prometido.

Xóchitl Gálvez: "A la política no se viene a hacer dinero, se viene a servir"

Xóchitl Gálvez afirmó que, si no le tienes amor al prójimo, no puedes trabajar en el servicio público porque es “una chinga”, y se gana poco.

En un encuentro, con militantes de los partidos que la apoyan y Xochilovers en Reynosa, Tamaulipas, Gálvez Ruiz, señaló que es precisamente por su amor al prójimo, que quiere ser candidata a la Presidencia de la República

“¿Porque quiero ser candidata a la Presidencia de la República? Primero, porque estoy convencida que la única razón por la que se puede llegar al servicio público es porque amas a tu prójimo. Si tú no le tienes amor al prójimo, esto es una chinga. Se trabaja mucho y se paga poco. A la política no se viene hacer dinero, a la política se viene a servir, a la política se viene a cambiarle la vida a las personas”, afirmó.

Dijo estar convencida de que la gente merece más y vivir mejor. Por ello, se pronunció por aplicar una política pública para que los más pobres y viven más alejados salgan adelante.

Xóchitl Gálvez aseguró que la gente merece vivir mejor

FOTO: Especial

En su exposición, la senadora panista con licencia destacó que no le da miedo enfrentar a los delincuentes y que la seguridad debe ser la prioridad número uno en el presupuesto del país.

“Por eso quiero ser candidata a la Presidencia de la República, porque me quiero poner en los zapatos. Ya basta de que las mujeres tengan miedo de salir a la calle, ya basta de que las mamás estén preocupadas todos los días por sus hijos, y el mayor problema que hoy me he encontrado en Tamaulipas es la inseguridad”, comentó.

La precandidata presidencial opositora dijo que es necesario apostarle a la educación, ya que no hay otro camino, para sacar adelante al país, y generar empleos para dar mayores oportunidades de desarrollo a las personas.

Apuntó que además es necesario garantizar a los mexicanos la seguridad social y tener medicinas, ya que hoy, 50 millones de personas se quedaron sin seguro popular, dejándolos desprotegidos.

Con información de José A. Hernández y Jorge Almaquio García