¿Quién es Rodrigo Ímaz, hijo de Claudia Sheinbaum que le hizo un documental?

La precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, anunció que su hijo Rodrigo Ímaz realizó un documental sobre su vida, el cual será presentado la noche del martes 28 de noviembre.

En su segundo podcast, la exjefa de gobierno conversó con su hijo, quien es artista visual y documentalista, sobre el papel del arte en la transformación de la sociedad y su posible aplicación en las escuelas públicas. Ambos destacaron la importancia de los eventos culturales en México y cómo estos influyen en la vida de las personas, además de compartir algunas anécdotas del artista visual cuando no sabía qué carrera estudiar.

Sigue leyendo:

Claudia Sheinbaum estrenará documental: realizado por su hijo, así lo reveló en su podcast

Claudia Sheinbaum presenta a su equipo de precampaña: ¿quiénes lo integran?

¿Quién es Rodrigo Ímaz?

Rodrigo Ímaz es licenciado en Artes Visuales (ENAP-UNAM) y maestro en Práctica Artística (UPV Valencia, España) en ambos casos con Mención Honorífica. Complementó sus estudios en el Centro Universitario Estudios Cinematográficos (CUEC-UNAM).

En sus obras utiliza el dibujo, el grabado, la pintura, la fotografía, la escultura, el cine y la instalación como medios para cuestionar y representar críticamente los acontecimientos contemporáneos. Su narrativa reflexiona sobre la división entre naturaleza y cultura, el espectáculo como mediador de la sociedad y la huella del Antropoceno sobre nuestro planeta.

Rodrigo es padre de Pablito, el nieto de Claudia Sheinbaum. Foto: rodrigoimaz.com

A través de su cuenta de Instagram y su página web, el artista de actualmente 40 años, da a conocer algunos de los proyectos en los que ha trabajado.

El pasado martes 2 de mayo del 2023, se convirtió en padre de un bebé varón a quien nombraron Pablo, nieto de Claudia Sheinbaum por quien ella misma ha expresado “es su mayor felicidad en este momento” además de su reciente casamiento.

Rodrigo Ímaz pudo haber sido futbolista

Durante una entrevista en ADN 40, el artista visual reveló que hace algunos años le ofrecieron un contrato para jugar fútbol profesional en la ciudad de Puebla. Aunque esto lo emocionó, no lo convenció del todo y decidió no aceptar la oferta. Sin embargo, su amor por el fútbol no se desvaneció y lo ha integrado en su trabajo artístico.

El futbol sigue presente en la vida de Rodrigo. Foto: Instagram

En una obra expuesta en el 2002 en el patio del Palacio de Autonomía de la UNAM, se puede ver cómo el artista utiliza el balón como elemento central de su arte, a la cual llamó "Balón ponchado".