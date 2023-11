Claudia Sheinbaum registra 45 mil asistentes en sus recorridos por la CDMX: "le voy a regresar al pueblo de México lo que el pueblo de México me dio"

Desde el Pedregal de Santo Domingo, la precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, aseguró que la oposición no va a ganar en la Ciudad de México.

Como parte de su estancia en la capital, la aspirante acudió a Coyoacán para señalar que la oposición sigue siendo lo mismo de antes.

Sigue leyendo:

Clara Brugada recibe constancia como precandidata a la jefatura de gobierno de CDMX: "es tiempo de mujeres transformadoras"

Claudia Sheinbaum destaca transformación de Iztapalapa con Clara Brugada: "juntas somos dinamita"

Como parte de sus recorridos por la CDMX, la aspirante a la presidencia por el Movimiento de Regeneración Nacional, registro la presencia de 45 mil asistentes. Se contó con la presencia de 35 mil personas en Iztapalapa y 10 mil en Coyoacán.

¿Cuáles son los compromisos de Claudia Sheinbaum para 2024?

"Son lo mismo que antes, son Fox, son Calderón, son Peña, es lo mismo revuelto, por eso aquí en la Ciudad, estoy segura, que no va a pasar el Cártel Inmobiliario, aquí va a ganar Morena, en Coyoacán y la Ciudad de México", aseguró.

El PAN en la capital, específicamente en Benito Juárez, ha sido señalado por irregularidades en la construcción de inmuebles.

Sheinbaum hizo un repaso histórico del neoliberalismo en México, que inició con Carlos Salinas y culminó con Enrique Peña Nieto; señaló las principales afectaciones de cada administración.

Clara Brugada, enlistó los logros que tuvo Sheinbaum en la capital

Créditos: Especial

También se comprometió a devolverle a México lo que le dio en su época de estudiante.

"Como jefa de Gobierno y como presidenta, le voy a regresar al pueblo de México lo que el pueblo de México me dio, vamos a hacer universidades en todo el país como lo hicimos en la Ciudad de México"

Clara Brugada y Mario Delgado respaldan la labor de Claudia Sheinbaum en la CDMX

La precandidata a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, enlistó los logros que tuvo Sheinbaum en la capital. Nuevas universidades, así como las acciones de medio ambiente, movilidad y seguridad.

"Hay que decirlo así: Claudia Sheinbaum logró cambiar este Ciudad, todos los logros que se han tenido. ¿Qué queremos para esta gran ciudad?, construir el segundo piso de la Cuarta Transformación", recalcó.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, criticó a la oposición. "Son intereses inconfesables, no hay democracia, se ponen de acuerdo entre unos cuantos, para robar, porque añoran la corrupción y el pasado de privilegios. Si estaban acostumbrados a robar al pueblo, que no se roben y que no se traicionen entre ellos", dijo.

En el evento, con el público, estuvo presente el jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama.

srgc