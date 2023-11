Claudia Sheinbaum: "Vamos a consolidar el Programa IMSS Bienestar"

Compostela, Nayarit.- La precandidata de la Coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum aseguró que uno de sus sueños, en caso de llegar a la presidencia de México, es consolidar el Programa IMSS Bienestar para garantizar el acceso a la consultas, tratamientos y medicamentos gratuitos de toda la población que lo necesite.

En la Unidad Deportiva de Compostela, la precandidata única de Morena, PT y Verde Ecologista, Claudia Sheinbaum dijo que el Estado tiene la obligación de procurar el bienestar de la gente, y la Cuarta Transformación cree en los derechos de la pueblo y no en los privilegios de los grupos de poder.

“Otro sueño es consolidar un modelo de salud pública, que fue creado por la mente y el corazón del doctor Miguel Ángel Navarro y que hoy existe en Nayarit, que es el IMSS Bienestar, un modelo de salud pública en donde haya suficientes clínicas, hospitales, que ha cambiado mucho la atención en Nayarit. Lo creó el presidente López Obrador y nosotros lo vamos a consolidar, porque nosotros creemos que en los derechos del pueblo de México donde antes creían en privilegios, creían que todo era mercancía, que todo se podía comprar con dinero. Nosotros no, nosotros creemos que el Estado tiene una responsabilidad, y es dar educación al pueblo de México dar acceso a la salud al pueblo de México”, aseguró.

Ante 5 mil personas, Claudia Sheinbaum señaló que el año próximo, el pueblo de México tendrá que decidir entre dos caminos: continuar con la transformación o regresar a la corrupción.

Claudia Sheinbaum compartió con el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro

FOTO: Claudia Sheinbaum

“El próximo año el pueblo de México va a tomar una decisión histórica, y solamente hay dos caminos, no hay otra opción: un camino es si continúa la transformación de México iniciada por el presidente, otro camino es regresar al pasado, porque no hay opción (...) no hay otra es transformación o corrupción”, indicó.

A su llegada a Compostela, Claudia Sheinbaum estuvo acompañada por el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, sin embargo, el mandatario estatal no subió al templete y se quedó en la primera fila del mitin. En su mensaje, el vocero de la campaña, Gerardo Fernández Noroña señaló que el ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) se quitó la máscara de imparcialidad y mostró su verdaderas simpatías políticas.

“Lorenzo, el farsante de Lorenzo Córdova, acompañante de campaña a la candidata del Frente Guango de Derecho en Guanajuato, para que vean, se quitaron la máscara, son terribles, son unos farsantes, son, yo decía: quisiéramos que fueran árbitros vendidos, pero son jugadores del otro equipo. Pero aún así nos hacen los mandados”, finalizó.