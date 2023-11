Claudia Sheinbaum se compromete con las mujeres: "No las vamos a defraudar"

En los Altos de Chiapas, la precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, mandó un mensaje a las mujeres: no las vamos a defraudar. De camino al municipio indígena de Tenejapa, la morenista se encontró a una mujer que le dijo: eres el sueño no cumplido de mi abuela.

"Para las mujeres de México, para las mujeres de Chiapas (...) y decirle a las mujeres: no las vamos a defraudar tampoco, vamos a luchar por la justicia de las mujeres.

La exjefa de gobierno estuvo presente en en Ocosingo, Chiapas.

Foto: X @Claudiashein

"Porque el sueño de una niña que vive en los altos de Chiapas pueda ser el sueño de una niña que vive en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, en el centro de la Ciudad o en Veracruz, o en la montaña de Guerrero", aseguró.

Sheinbaum hizo un llamado a las niñas y las jóvenes: pueden cumplir los sueños que se planteen.

"Que las niñas sepan, que las jóvenes sepan que pueden cumplir sus sueños, que México es para todos y para todas y que la igualdad se construye juntos y juntas, que los derechos de las mujeres son igual que los derechos de todos y todas.

"No pedimos más, pero no pedimos menos, las mujeres tenemos derecho (...) si una mujer puede cuidar su hogar, pues como no va a poder cuidar a un país", enfatizó.

Reiteró que las mujeres pueden ser lo que se propongan, incluso Presidentas de la República.

En Chiapas, Claudia Sheinbaum otorgó el reconocimiento como coordinador estatal de los Comités de Defensa de la 4T a Eduardo Ramírez.

Foto: X @Claudiashein

El Vocero Gerardo Fernández Noroña recordó que Claudia Sheinbaum no pidió una cuota, sino que ganó limpiamente la encuesta a cinco varones.

Además, hizo un llamado a respetar a las mujeres en todos los ámbitos.

"Respeto a las mujeres, respeto a su libre sexualidad, respeto a decidir sobre su cuerpo, respeto a su humanidad, esto es parte fundamental también de nuestro movimiento, la igualdad entre hombres y mujeres", dijo.

El Coordinador estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Chiapas, Eduardo Ramírez, puso a Sheinbaum a la altura de mujeres históricas.

"Usted va a ser, sin duda, una mujer a la altura de Leona Vicario, una mujer a la altura de Josefa Ortiz de Domínguez, que bendición que hayamos coincidido con Claudia Sheinbaum", sostuvo.

También reconoció el valor de los pueblos originarios. incluso, cuando las leyes electorales lo permitan, habrá una firma para un acuerdo de paz con los pueblos originarios.