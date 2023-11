Patricia Mercado critica la precandidatura de Roberto Palazuelos: "No es el perfil de Movimiento ciudadano"

Patricia Mercado, senadora de Movimiento Ciudadano, habló sobre el registro de Roberto Palazuelos como precandidato de MC para competir por una senaduría. Dijo estar convencida de que no es candidato del perfil de los liderazgos que debe presentar Movimiento Ciudadano, especialmente si apuestan a la renovación generacional.

"Parece que este personaje no ha cambiado o no ha reparado los temas en los que tiene algunas acusaciones. Lo que me dice qué tipo de personaje es, pues es esta amenaza que realizó a una trabajadora"