Samuel García: “¡Aquí comienza el futuro de México!”

Al arrancar su precampaña por Movimiento Ciudadano rumbo a la Presidencia de la República, Samuel Alejandro García Sepúlveda, precandidato emecista dijo que es en la entidad donde inicia el futuro de México.

Acompañado de su esposa, Mariana Rodríguez Cantú y ante una “marea naranja” integrada por simpatizantes del partido García Sepúlveda aseguró que el proyecto es ir rumbo a un “nuevo comienzo”.

Sigue leyendo:

Samuel García inicia precampaña en Nuevo León: promete más inversiones para el estado

Indira Kempis: ¿Quién es la senadora de Movimiento Ciudadano que busca llevar al partido a la Presidencia?

¿Cuáles son las aspiraciones de Samuel García para 2024?

"Aquí comienza el futuro de México", expresó García Sepúlveda ante la audiencia en la que también estuvieron Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano y Jorge Álvarez Máynez, quien fue designado por Samuel García como coordinador de su campaña rumbo a la Presidencia.

Samuel García destacó que siempre ha buscado la forma en cómo seguir y lograr que las cosas sucedan. “Nos decían que no se podía hacer una Nueva Constitución y la hicimos. Nos decían que no se podía tener cobertura universal gratuita y ya llevamos cuatro coberturas (médica, cáncer mama, cáncer infantil, coclear). Me decían que no se podía construir un acueducto de 100 km en un año, y lo terminamos en tiempo récord” destacó.

“México se merece al candidato más joven"

El precandidato dijo que sabe ganar elecciones, pues en 2021 Nuevo León fue el único estado que logró derrotar a la vieja política.

“Me decían una y otra vez que era imposible sacar a la vieja política, ¿y qué les demostramos? Que sí, y fuimos el único estado que logró derrotar a la vieja política y mandar a Morena a cuarto lugar. Así que ni nos vengan a decir que no se puede, porque si alguien sabe remontar y ganar, somos nosotros”.

Mencionó y reiteró que es tiempo de las nuevas propuestas: “México se merece al candidato más joven del País. Es momento que llegue un joven. Vamos por un nuevo comienzo”, puntualizó.

srgc