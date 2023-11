Xóchitl Gálvez pide al FAM caminar unido: PRD y PRI le dan la precandidatura presidencial

Al recibir su constancia como precandidata presidencial por el PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz lanzó un llamado a los partidos del Frente Amplio por México a caminar unidos.

"No soy ingenua, sé que hay mucho trabajo por delante, quiero una alianza que construya, un frente que camine unido a partir de sus diferencias, por supuesto que cada partido es diferente, pero lo que les quiero decir a todos es que aquí hay un lugar para todos ustedes y vamos a construir juntos un proyecto de un México incluyente", dijo en su registro por el PRD.

En su registro como precandidata del PRI, reconoció a Alejandro Moreno como "un dirigente valiente y chambeador". En su turno, Alejandro Moreno, sin mencionar a Adrián Ruvalcaba, Alcalde de Cuajimalpa que ayer renunció al PRI por no obtener la precandidatura en la Ciudad de México, pidió un llamado a la unidad en el FAM con Xóchitl Gálvez a la cabeza.

Sigue leyendo:

Xóchitl Gálvez considera que hay solución a falta de agua

Por su parte, el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, pidió un cierre de filas con el precandidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México del FAM, Santiago Taboada: "Hoy tenemos una candidatura ya considerada la que debe representarnos en la jefatura de gobierno de la ciudad de México, hay que cerrar filas, hay que caminar hombro con hombro porque la ciudad de México nos necesita y el país los necesita", indicó.

La senadora con licencia, Xóchitl Gálvez afirmó que de ganar las elecciones tendrá un gobierno equilibrado y en representación proporcional para cada uno de las causas, será de libertades y de respeto un gobierno de coalición

"Se va a acabar el presidencialismo y no será el gobierno de una sola mujer que decida, sino donde decidamos todos", indicó.

Gálvez Ruiz reconoció que que si algo se hizo bien en el gobierno, se va a defender, pero si algo de hizo mal se va a frenar y corregir.

"No tengan ninguna duda que los programas sociales están en la constitución y nadie los puede quitar, no sólo le vamos a apostar a los programas sociales. Que los adultos mayores tengan la atención y estamos de acuerdo con la atención porque queremos medicinas, queremos que los adultos mayores puedan ser atendidos cuando tengan alguna enfermedad y no esté en vueltas y vueltas", expuso.