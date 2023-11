Pedro Haces levanta la mano para ser precandidato de Morena en Tlalpan

Pedro Haces Lago, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), levantó la mano para convertirse en el coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Tlalpan.

En un evento con militantes de la alcaldía, Haces Lago mostró su registro signado por los responsables del proceso en donde destacó su interés en representar a Morena en los próximos comicios donde se elegirá al alcalde de Tlalpan.

En su mensaje, afirmó ser un tlalpense orgulloso de sus raíces, por lo que aseguró que su objetivo es hacer de la demarcación un referente a nivel nacional por su desarrollo y calidad de vida.

Te puede interesar:

Claudia Sheinbaum y Morena encabezan la encuesta Covarrubias-HMG

¿Quiénes se han inscrito para ser alcaldes en 2024 por Morena?

Afirmó ser un tlalpense orgulloso de sus raíces

FOTO: Guillermo O´Gam

"Tlalpan tiene que ser tierra fértil para todos, debe de ser potencia nacional", mencionó.

Entre sus virtudes para liderar la alcaldía, Haces Lago afirmó que conoce el territorio y sus problemáticas particulares, ya que su familia radica en el sitio desde la llegada de sus bisabuelos, por lo que conoce la riqueza del lugar y de su gente.

"Las problemáticas ya no se pueden generalizar, no todos padecen de lo mismo. (...) El conocimiento entra por los pies y la vida me ha dado la oportunidad de recorrer Tlalpan", dijo.

Pedro Haces propone metas realistas

A la par, indicó que no busca prometer objetivos que muy difícilmente se pueden llegar a cumplir, sino encontrar estrategias conjuntas que permitan lograr una mejor calidad de vida para los habitantes de la alcaldía.

Aseguró que su plan estará enfocado en estrategias conjuntas para lograr una mejora en la calidad de vida

FOTO: Guillermo O´Gam

Es por ello que agradeció a Morena por abrirle las puertas a la juventud y permitirle participar en el proceso democrático.

Ante dicha situación, el aspirante, acompañado de personalidades morenistas como Miguel Torruco, Armando Ríos Piter y demás simpatizantes del partido, hizo un llamado a la unidad y a la defensa del territorio, así como a apostarle a la juventud para lograr resultados distintos en una demarcación que se sustenta de la riqueza cultural y de los pueblos originarios.

En el evento, Rodrigo Díaz también mostró su interés en convertirse en diputado por el distrito 9; Fabiola Cerón Torres, por el distrito 19, y Alberto Arenas, por el distrito 16.