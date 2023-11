Marcelo Ebrard no renuncia a la Presidencia, pero ahora la prioridad es construir el segundo piso de México

Marcelo Ebrard dio a conocer que no ha renunciado a su intención de convertirse en el presidente de México, aunque actualmente buscará mantenerse dentro del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para construir el segundo piso de la transformación en México. Destacó que su objetivo actualmente es que los integrantes del Camino de México obtengan su papel dentro del partido como la segunda fuerza más importante.

"Nos importa mucho cómo va a estar México".

Tuvo un diálogo solo con Claudia Sheinbaum

El excanciller destacó que tuvo una reunión con Claudia Sheinbaum, coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, en la que se mostró receptiva sobre lo que representa él y las personas que lo siguieron.

Tras un pacto político con la virtual candidata presidencial de Morena para integrar a marcelistas a los órganos y la dirigencia morenista, el secretario de Relaciones Exteriores afirmó que se mantiene como militante de la Cuarta Transformación con Morena, por lo que podría aceptar la senaduría y seguirá buscando la candidatura presidencial en el 2030.

En una conferencia de prensa, arropado por sus correligionarios, Marcelo Ebrard reveló que tuvo dos encuentros con Sheinbaum para concretar un acuerdo político y de entendimiento, por lo que afirmó que la coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación sí tiene el bastón de mando para la toma de decisiones en Morena.

La impugnación de Marcelo Ebrard fue recibida y aceptada por Morena

Incluso, Ebrard dio a conocer el resolutivo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en los que aceptan que hubo irregularidades graves en el proceso interno del partido político para elegir al coordinador de los Comités de Defensa de la Transformación, por los cuales anunciaron que habrá sanciones.

Parte del acuerdo político con Sheinbaum, según Ebrard, es que los marcelistas van a ocupar cargos en la comisión de elecciones de Morena, así como la comisión de encuestas y en el Comité Ejecutivo Nacional y otros órganos directivos.

"Éste es un entendimiento político con Claudia, el objetivo es que sea reconocida no sólo la fuerza del de la voz y de los compañeros, sino de la gente que expresó su opinión, que expuso en la boleta quiero que Marcelo sea, me hubiera gustado otra cosa desde el 6 de septiembre pero el hecho de que se reconozca nuestro rol en Morena, la representación de todas las personas, otra línea política, que no es excluirnos, me parece muy importante porque habría de dejar tirado lo que trabajamos desde hace 20 años", indicó.

Los marcelistas serán parte de las elecciones internas

Asimismo, se comprometen a que en las elecciones, desde el cargo más modesto hasta el Senado, todos los marcelistas van a participar en las internas.

"Estamos exigiendo que se respeten sus posibilidades, su carrera, su representación, sus ideas o qué no fue eso que luchamos por tantos años", indicó. Sostuvo que el acuerdo fue con Sheinbaum, porque es claro que el líder nacional de Morena, Mario Delgado, tiene una linea política distinta, la cual tuvo una derrota.

"Los bots de Jesús y compañía, y a pesar de todo eso, la primera vez que en Morena reconocen prácticas graves, toda la personera, toda la versión que todo estaba perfecto y por eso salió Mario Delgado decir que no, y eso es una derrota para su línea política", expuso.

Marcelo Ebrard buscará la Presidencia en 2030

Aunque indicó que por el momento no piensa en la senaduría de la República, Ebrard aseguró que el ocupar un cargo de senador ya estaba en los acuerdos de la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación. Además, mantiene sus aspiraciones presidenciales para el 2030.

"Después del 2024 sigue trabajar para ese objetivo y yo siempre tendré en mente llegar a la candidatura presidencial porque siento que puedo hacer una diferencia. Entiendo que hoy las circunstancias no son, pero no voy a desistir de mi objetivo y estoy actuando con responsabilidad y un criterio que se llama integridad, yo siempre he sido una gente íntegra y seguiré siendo", aseveró.