Eduardo Ramírez: "Estaré en la boleta electoral y voy a ganar la encuesta"

El senador Eduardo Ramírez inició en Comitán de Domínguez su recorrido por el territorio chiapaneco para buscar la coordinación del movimiento de transformación y a mano alzada de miles de hombres y mujeres lanzó tres preguntas a la dirigencia de Morena y de partidos aliados para que definan quién garantiza la seguridad y gobernabilidad, construcción de pluralidad y un mejor destino para Chiapas.

El llamado Jaguar Negro estuvo arropado por 15 mil hombres y mujeres que llenaron desde la mañana la plaza cívica de la ciudad de la región Meseta Comiteca Tojolabal y quienes le prometieron acompañarlo en toda la ruta a la gubernatura.

La gente también respondió con un sonoro sí cuando Eduardo Ramírez Aguilar les preguntó: ¿Ustedes me quieren ver en la boleta electoral para elegirme como su próximo gobernador?, por lo que se comprometió estar en las boleta electoral.

Mujeres y hombres que llegaron hasta de municipios lejanos, como Tonalá de la región Costa del estado y Yajalón de la región Norte, corearon gobernador, gobernador y ondearon banderas y pañuelos blancos, por considerarlo que es el hombre con mayor respaldo social y quien pacificaría a Chiapas.

Eduardo Ramírez asegura que estará en la encuesta

El senador morenista planteó tres preguntas a los dirigentes de Morena y de los partidos aliados para reflexionar sobre Chiapas, las cuales son qué proyecto va a garantizar gobernabilidad, seguridad y estabilidad para el estado; qué dirigente tiene la experiencia y la base social para conciliar diferencias y construir la pluralidad y quién tiene la legitimidad, el trabajo que garantiza el mejor destino para el estado.

En ese sentido, sostuvo que a Chiapas no se le puede ver como el rincón de que ahí se conforman con esto, porque Chiapas ni es para cuates ni para cuotas, sino que es nuestro hogar y nuestro destino.

"En lo próximos días se van a tomar decisiones, y me sometí a la encuesta de reconocimiento y les tengo bueno noticia, no solamente la ganamos, la arrasamos".

Por lo tanto, anunció cuatro acciones, la primera de las cuales es fortalecer la unión en cada municipio, distrito, región, "porque poseemos la más grande estructura política en el estado; la segunda acción, vayamos por nuestros amigos, compañeros de trabajo, vecino y los convenzamos con argumentos; tercera acción, activación en redes sociales para difundir todos los contenidos, y cuarta acción: cuando les marquen a sus teléfonos, si les llaman, Eduardo es la respuesta".

Preve dar continuidad con el gobierno de AMLO

El llamado Jaguar Negro señaló que hace más de cinco años lo invitó el presidente Andrés Manuel López Obrador para formar parte del movimiento, por lo que ha puesto al servicio su experiencia política, su formación académica y su compromiso social para hacer posibles 13 reformas que están sentando las bases para un México distinto.

"No hay que temer al futuro porque los chiapanecos tenemos valentía para enfrentar cualquier reto y hoy nos toca consolidar la Cuarta Transformación que inició un hombre que sin duda va a pasar a la historia como el mejor presidente de México y me refiero a Andrés Manuel López Obrador. Estoy consciente de la enorme responsabilidad que voy a asumir, tengo el suficiente valor, no soy un cobarde, soy un hombre con carácter, con determinación y con preocupación, y les digo que la seguridad y la tranquilidad de Chiapas se va a dar, sin miedo, estoy listo, estoy preparado y en el momento de mi vida para asumir el reto".

Está listo para continuar en la lucha rumbo a 2024

"Estamos listos, estamos firmes, se van a alinear las estrellas de Balún Canán y Balún Canán volverá a ser tierra de gobernadores, y nuestro movimiento inició con el consejo sabio de los adultos mayores, de las mujeres, con el sueño de los niños y de las niñas, con los campesinos, con los indígenas, con los jóvenes, con las personas con capacidades diferentes.

"Estoy empeñado en proyectar a los jóvenes en las decisiones políticas de Chiapas y de México, por lo que les pido que se preparen, no hagan política por vanidad sino con el corazón", expresó el senador Eduardo Ramírez, quien durante todo su evento fue vitoreado como gobernador.

