Claudia Sheinbaum plantea objetivo de organización: 100 mil Comités de Defensa de la 4T

El objetivo de organización está planteado: 100 mil Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en todo México de cara a la elección presidencial de 2024. Así lo señaló la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum, quien llevó a cabo el evento La Esperanza Nos Une Colima, en Manzanillo.

"En este en proceso de construir unidad hemos decidido que hay varias tareas que tenemos que hacer. La primera tarea es organizarnos, organizarnos, necesitamos organizarnos en Comités de Defensa y Promoción de la Transformación en cada municipio, en cada territorio, en cada cuadra, en cada zona rural, de toda la extensión de nuestros país. Necesitamos más de 100 mil Comités de la Defensa de la Transformación y vamos sumando y sumando", dijo la virtual candidata presidencial.

La ex jefa de Gobierno destacó los logros que suma la actual administración que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador. En el evento, integrantes de la sociedad civil firmaron el Acuerdo por la Unidad de la Transformación. Entre las personas destacadas estuvo el ex clavadista y diputado Romel Pacheco, quien hace unos días anunció su adhesión.

"¿Quién no vio a Rommel Pacheco en la televisión cuando estuvo en las Olimpiadas? ¡Todos! ¿Y qué sentimos? Un enorme orgullo, ¿cierto o no? De que las mexicanas y mexicanos llegamos tan lejos, pues alguien como Rommel, como muchos deportistas han levantado la mano y dijeron: 'yo quiero estar ahí donde está el pueblo de México, en la Cuarta Transformación de la vida pública no queremos estar en ningún otro lugar'”, destacó.

En el evento también estuvo el Presidente nacional de Morena, Mario Delgado, quien hizo un llamado a la unidad.

SIGUE LEYENDO

Mujeres de Morelos impulsan a Claudia Sheinbaum a la presidencia, crearán agenda feminista

Claudia Sheinbaum: "México es el único país del mundo con pensiones para adultos mayores y becas para los jóvenes"