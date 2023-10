Ricardo Sheffield inicia su recorrido por Guanajuato, visitará los 46 municipios antes de la encuesta de Morena

Cuando Andrés Manuel López Obrador llegó al poder le hizo varias ofertas a Francisco Ricardo Sheffield Padilla, aunque rechazó alguna de ellas, decidió que encargarse de la Procuraduría Federal del Consumidor era el papel ideal para él. El pasado martes 26 de septiembre decidió dejar esa encomienda para cumplir el sueño de toda su vida: gobernar Guanajuato.

El político dio a conocer que recorrerá toda la entidad para encontrarse con los habitantes de esta región y así conocer sus preocupaciones y necesidades. Dijo sentirse muy motivado de lo que viene en la entidad. Dio a conocer que en 26 días se encargará de visitar los 46 municipios del estado.

Prometió llevar puerta por puerta el mensaje de la Cuarta Transformación, así como los planes para generar en el estado una tierra de paz, de prosperidad y desarrollo.

"Hoy nuestro pueblo vive con miedo, gobernados por la corrupción y la impunidad. La fórmula de los últimos 30 años no funciona", dijo.

Comentó que su proyecto se centra en la construcción de la justicia social, la lucha por la paz y la erradicación de la corrupción a través de los valores de Morena. Indicó que al terminar la gira y en caso de ganar tanto el proceso interno como los comicios, se encargará de recorrer el estado para convertir a Guanajuato en el corazón de México.

¿Cómo le fue a Ricardo Sheffield Padilla en la encuesta de Poligrama?

De a acuerdo con la encuesta más reciente publicada por Poligrama en conjunto con El Heraldo Media Group. Ricardo Sheffield se encuentra en la segunda posición en la tabla general de preferencias. En caso de que fuera nombrado el aspirante del partido guinda y además la tendencia siguiera este curso, la historia se volvería a repetir y terminaría en un segundo lugar.

Libia Dennise García, la mejor posicionada en este ejercicio y quien podría ser la representante del Frente Amplio por México, alianza conformada por el PAN, PRI, PRD, cosechó en este ejercicio el 40.7 por ciento de las simpatías, lo cual la dejaría en un primer virtual lugar en la contienda final.

No obstante, Sheffield aglutinó 35.9 por ciento de los posibles sufragios, por lo que le bastaría con subir sus números a 4.8 por ciento más para poder alcanzar el primer lugar en el podio.

La paridad de género le podría jugar en contra

Durante varios años se hizo cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor. FOTO: Presidencia.

Aún no se han definido los candidatos finales o las coaliciones, por lo que una vez que comiencen las campañas oficialmente estos números podrían moverse de manera determinante en las próximas semanas. La misión de Sheffield Padilla será de entrada convencer a la militancia de Morena, ya que sin dar el primer paso de ser designado como el abanderado, su campaña no podrá salir a flote.

Un impedimento que podría haber para el morenista podría ser un ajuste en cuanto a la paridad de género, debido a que el partido prevé nombrar al menos cuatro mujeres para competir en las entidades. En caso de que sea necesario, hacer un ajuste para cumplir con este pronóstico, el exprocurador podría perder la candidatura, aunque gane la encuesta.

Si gana, Ricardo Sheffield se enfrentará a una hegemonía panista en Guanajuato

El camino del político no es fácil, debido a que busca arrebatarle de las manos al Partido Acción Nacional uno de sus bastiones más importantes. Al hilo, este grupo político se ha encargado de llevar las riendas de la entidad desde hace 33 años y ocho gobiernos.

Los guanajuatenses han decidido apoyar a la derecha desde 1991, cuando rompieron con casi 50 años de hegemonía del Partido de la Revolución Mexicana, el cual después se convirtió en el PRI. Los blanquiazules no han tenido rival en el estado, pero Sheffield tiene un as bajo la manga: cuenta con un pasado panista, nació en la entidad y además conoce los problemas de la zona.

A esto también suma que la población de la entidad ha demostrado ser más vanguardista y abrirse más allá del conservadurismo. Para ellos, ha comentado en entrevistas, es necesario que se vele por la seguridad, el desarrollo económico y conjuntar estrategias que permitan consolidar ambos puntos.

Los partidos buscan quedarse con el poder en la entidad. FOTO: Especial.

¿Qué panistas han gobernador Guanajuato en su historia?

Carlos Medina Plascencia (1991-1995).

Vicente Fox Quesada (1995-199).

Ramón Martín Huerta (1999-2000).

Juan Carlos Romero Hicks (2000-2006).

Juan Manuel Oliva Ramírez (2012-2012).

Miguel Márquez Márquez (2012-2018).

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (2018-2024).

Pase lo que pase, Guanajuato cambiará en 2024

El próximo año se decidirá si el gobernador número 23 de Guanajuato mantendrá la fuerza del lado de la derecha o inclinará la balanza todavía más hacia la derecha. No obstante, en el estado habrá un cambio sustancial, ya que sin importar el resultado, se acabará con el dominio de Acción Nacional.

En caso de que Morena y sus aliados ganen la contienda, se tendrá una alternancia nunca antes vista en la región, ya que las administraciones de esta región se han consolidado a favor de los conservadores desde hace 80 años.

Debido a que el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática han unido fuerzas a nivel nacional, el perfil de la oposición para ir a las urnas podría ser abanderado por el Frente Amplio por México. Si este convence en las urnas, daría pie al primer gobierno de coalición de la historia en la entidad.

Además de esto, el PAN ha firmado un acuerdo en el cual sostiene la intención de que la próxima persona que lo represente en los comicios para Guanajuato sea una mujer. Esto sería histórico para la región, debido a que nunca ha habido una administración liderada por el sexo femenino.

¿Por qué Ricardo Sheffield Padilla dejó el PAN?

Su sueño es convertirse en gobernador de la entidad que lo vio nacer. FOTO: El Heraldo Media Group.

No es un secreto que el político tuvo más de 20 años militando en el PAN e inclusive que fue una de las figuras más representativas de su historia; sin embargo, decidió optar por el camino del partido guinda debido a la senda que comenzó a tomar el grupo político bajo la tutela de Ricardo Anaya.

Destacó que aunque Acción Nacional había representado los valores con los que coincidía, comenzó a convertirse en un instrumento para la corrupción y la obtención de poder a favor de sus integrantes. Este periodo que duró de 2015 a 2017 fue suficiente para que el también el exresidente municipal de León decidiera romper completamente con la derecha.

Fue en la frase del presidente Andrés Manuel López Obrador: "Por el bien de México, primero los pobres", que vio un punto al cual se alineaba con todo a lo que aspira como funcionario. Gracias al exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy, logró conocer a AMLO y así formar parte del movimiento.

El exprocurador Ricardo Sheffield prevé que la segunda sea la vencida en las elecciones

El exfuncionario fue parte de la primera camada de políticos que se lanzó a las elecciones de México junto con Andrés Manuel López Obrador tras la fundación del Movimiento de Regeneración Nacional, en 2018. Pese a iniciar en las encuestas como una figura casi inexistente, Sheffield se consagró con el 24.19 por ciento de los votos.

No obstante, el resultado no fue suficiente para poder alcanzar al actual gobernador Diego Sinhue Rodríguez, quien emanó del PAN y se llevó el 49.5 por ciento de todos los sufragios en la competición de ese año. No obstante, Ricardo se postró por encima de Gerardo Sánchez García del PRI que obtuvo el 12.84 por ciento de las simpatías.

Estas cifras, su trabajo frente a la Profeco, así como la situación actual de inseguridad en Guanajuato le dan la confianza suficiente al morenista para apostarlo todo a que la segunda será la vencida en las elecciones.

AMLO le hizo tres propuestas, pero al final se decantó por la Profeco. FOTO: Presidencia.

Ricardo Sheffield en la política y los estudios:

Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana.

Maestro en Derecho por la Universidad Harvard.

Doctor en Derecho por Universidad Autónoma de Nuevo León

Mago en fiestas infantiles a los 12 años de edad.

Locutor a los 15 años de edad.

Conductor de televisión.

Guionista.

Escritor.

Diputado local

Dos veces diputado federal.

Regidor del ayuntamiento León.

Presidente municipal del municipio de León, Guanajuato.

Subsecretario de Reforma Agraria.

Procurador Federal del Consumidor.

