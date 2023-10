Claudia Sheinbaum arremete contra el Poder Judicial: "Sigue siendo el reducto de unos cuantos delincuentes"

Calificándolo como el reducto de unos cuantos delincuentes, la coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, arremetió contra el Poder Judicial.

En su visita a Chilpancingo, Guerrero, la virtual candidata presidencial aseguró que van por dos terceras partes en el Congreso de la Unión para reformar la Constitución y elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del voto popular.

"Hay un poder que sigue siendo el reducto de unos cuantos, de unos cuantos intereses, y también de unos cuantos delincuentes, ése es el Poder Judicial.

"Y vamos por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, porque vamos a cambiar la Constitución para que todos los jueces sean electos por el pueblo, para que todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos por el pueblo", aseguró ante miles de simpatizantes.

Sheinbaum también criticó al Instituto Nacional Electoral (INE) por sancionar los dichos que lanza en sus asambleas informativas.

Sheinbaum aseguró que probablemente el INE la obligue a bajar la publicación

FOTO: Leslie Pérez

"Vamos a decidir el próximo año, a ver si no me sanciona el INE porque por lo que decimos, no importa lo que decimos ahí, van con las sanciones.

"Hoy voy a subir a las redes sociales este evento y véanlo todos, porque seguramente en siete días el INE me va a pedir que baje la publicación. Hay una cosa que se llama libertad de expresión en la Constitución, entonces hay que decirlo que es lo que va a venir el próximo año, qué es lo que vamos a decidir los mexicanos y las mexicanas: o continúa la Cuarta Transformación o regresamos al pasado", señaló.

En el evento La Esperanza Nos Une Guerrero, miembros de la sociedad civil guerrerense firmaron el Acuerdo por la Unidad de la Transformación.

La exjefa de Gobierno enfatizó que no van a descansar hasta garantizar los derechos de educación, vivienda y salud para los mexicanos.

"No vamos a descansar hasta que cada mexicana y mexicano viva dignamente, hasta que todos los mexicanos tengan alimentos saludables tres veces al día, hasta que todos los mexicanos y mexicanas puedan llevar a sus hijos a la universidad, hasta que todos los mexicanos y mexicanas tengan acceso a la salud", agregó.

Mario Delgado se suma al reclamo

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, también se sumó al reclamo contra el Instituto Nacional Electoral.

"Persiguiéndonos ya no nos deja hablar", reclamó el morenista.

Tras la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre la queja de Marcelo Ebrard, Delgado llamó a dejar los recelos atrás.

"Llamamos a dejar a tras los recelos y los agravios entre nuestros simpatizantes y militantes, pero también a quienes desde otras posiciones políticas y partidistas han estado luchando por objetivos compartidos, vamos con alegría a seguir sumando a más mexicanas y mexicanos libres a esta transformación histórica, vamos juntas y juntos a ganar el 2024", dijo como parte del Acuerdo por la Unidad de la Transformación.

Sheinbaum convoca a ganar en el Congreso de la Unión

Desde el zócalo de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, la coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró su llamado a las bases de Morena y a la población en general a que en 2024 logren la votación suficiente para ganar las dos terceras partes de la Cámara de Diputados y del Senado, a fin de reformar la Constitución para “democratizar” al Poder Judicial, estrategia conocida como “Plan C”.

Sheinbaum encabezó este miércoles una asamblea informativa en Chilpancingo, donde también firmó el Acuerdo de Unidad para la Transformación como parte de su gira por todo el país denominada “La Esperanza Nos Une”, acto en el que estuvo acompañada del presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Mario Delgado, y de la dirigente nacional del PVEM, Karen Castrejón, así como por el senador, Félix Salgado Macedonio y representantes populares y dirigentes locales.

En compañía de militantes y simpatizantes Foto: Carlos Navarrete

Durante su discurso, Sheinbaum Pardo indicó que lo que se definirá en el proceso electoral de 2024 es la continuidad de la 4T, así como la posibilidad de impulsar cambios sustanciales en el Poder Judicial, para lo cual pidió el apoyo de los guerrerenses.

“Vamos a luchar por algo más y esa es la tarea que les voy a dejar. Ya se democratizo el Poder Ejecutivo, se democratizó el Poder Legislativo, pero hay un Poder que sigue siendo el reducto de unos cuantos intereses y de unos cuantos delincuentes, ese es el Poder Judicial y vamos por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, porque vamos a cambiar la Constitución para que todos los jueces y todos los ministros de la Suprema Corte sean electos por le pueblo”.

En su mensaje, la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la 4T destacó los logros del gobierno federal, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, como la reducción de la pobreza en el país, la reconversión del sistema nacional de salud y ofrecer mejores condiciones para los grupos más vulnerables.

Foto: Leslie Pérez @hoysololeslie

De igual forma, recordó que en el proceso electoral de 2021 los “grupos conservadores impidieron que el senador, Félix Salgado Masedonio, fuera el candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, pero dijo que esto no logró detener a la 4T, pues pese a esa situación se logró el triunfo con Evelyn Salgado Pineda. “Pudo más la revolución de las conciencias y llegó Evelyn, una mujer brillante que hace grandes obras para su pueblo, cercana, que camina con su gente”.

Ante ello, confío en que de nueva cuenta triunfará “la revolución de las conciencias” y que las bases del partido conseguirán repetir la hazaña de 2018.

Con información de Carlos Navarrete.