Desde la capital de Chiapas, más de 35 mil obradoristas marchan a favor de Carlos Morales

Como nunca se había visto en un estado de la República Mexicana, en Chiapas más de 35 mil personas de todos los rincones del estado salieron a las calles de Tuxtla Gutiérrez para apoyar al principal aspirante a la coordinación estatal de la defensa de la 4T de Morena: Carlos Morales, alcalde con licencia de dicho municipio.

En Chiapas este tipo de movilizaciones se han realizado por convocatoria de sindicatos como el de maestros, pero en esta ocasión la ciudadanía por su propia cuenta decidió marchar para apoyar a Carlos Morales, referente del obradorismo verdadero.

Vestidos de blanco, con pancartas, lonas y con un espíritu de lucha y esperanza por el Porvenir, chiapanecos se sumaron a la marcha que partió de la glorieta Ángel Albino Corzo hacia la 4ª oriente sobre la Avenida Central, la principal vialidad de la capital del estado.

Agradeció el apoyo de los más de 35 mil simpatizantes que se dieron cita

Créditos: Especial

A Carlos Morales lo acompañaron líderes sociales, activistas, empresarios, artesanos, campesinos, representantes de cámaras, transportistas, comerciantes, personal de salud, maestros, jóvenes, adultos mayores y del pueblo en general que por voluntad propia dejaron en claro que las y los chiapaneco ya eligieron al coordinador estatal de la defensa de la 4T en Chiapas.

De acuerdo con las autoridades y la metodología de Protección Civil, la marcha a favor de Carlos Morales y del obradorismo verdadero logró alcanzar en su mejor momento el apoyo de 37 mil 485 chiapanecos y chiapanecas, abarrotando más de siete cuadras, entre el 5 de mayo y la cuarta oriente.

En el punto final de la marcha, Carlos Morales subió al templete vitoreado por miles de personas que abarrotaron la Avenida Central sobre la zona Oriente de Tuxtla Gutiérrez y desde ahí agradeció el apoyo y destacó la multitudinaria participación.

Reconoció la labor de Claudia Sheinbaum

En el templete, Carlos Morales estuvo acompañado de los principales referentes del Movimiento del Porvenir, como el coordinador estatal Gabino Robledo; los diputados federales, Patricia Armendáriz, Alfredo Vázquez, Joaquín Zebadúa y el director general del Instituto Mexicano de la Juventud, Guillermo Santiago, así como diputados locales y liderazgos sociales

Carlos Morales aprovechó su discurso para recordar que desde hace más de un año inició los esfuerzos en Chiapas para impulsar a la Dra. Claudia Sheinbaum, pues es una mujer que con principios ha demostrado que sabe gobernar, una política extraordinaria de izquierda que ha caminado con el presidente, López Obrador.

Carlos Morales: "No necesitamos de propaganda chatarra, de artimañas y juegos sucios"

Agradeció el apoyo de los más de 35 mil simpatizantes que se dieron cita y a los que pidió llevar a todos los rincones de Chiapas el mensaje de esperanza, unidad y organización, pues aseguró que con los obradoristas verdaderos, los de corazón, ganará la encuesta interna de Morena y será el coordinador estatal de la defensa de la 4T en el estado.

“Vamos a unirnos por nuestro estado, vamos a cerrar filas estos tres días y les vamos a demostrar que los obradoristas verdaderos no necesitamos de propaganda chatarra, de artimañas y juegos sucios para ganar porque nosotros nos mueven desde hace más de 27 años los ideales del presidente, López Obrador que son: no mentir, no robar y no traicionar”, concluyó.

