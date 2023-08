"Serenos morenos”: Manuela Obrador descarta estar pensando en la candidatura por Chiapas

Este miércoles Manuela Obrador, diputada federal por el Distrito 1, aseguró que nunca ha pensado en la candidatura a la gubernatura de Chiapas porque no son los tiempos para ello.

“Yo en este momento tengo la responsabilidad en el Distrito 1 que me ocupa tiempo y compromiso y no estoy pensando en candidaturas a la gubernatura en este momento no son los tiempos así que yo les pido serenos morenos”, agregó.

Destacó que la Asamblea Informativa del pasado sábado 26 de agosto, a la cual asistió Zoé Robledo; nunca se habló de candidaturas sino de seguir sumando a favor de la Cuarta Transformación.

“Aunque los adversarios se han empeñado en distorsionar el mensaje en la Asamblea Informativa del sábado en ningún momento se habló de candidaturas sino de continuar encabezando a un equipo con el que venimos trabajando desde hace tiempo, el compañero Carlos y yo asumimos la responsabilidad de continuar sumando, uniendo y organizando para todos juntos seguir rumbo al porvenir”, apuntó.

Resaltó que en la Asamblea se le invitó junto con Carlos Morales, a tomar las tiendas del trabajo que se continuará haciendo.

“En ningún momento estoy pensando en gubernaturas y lo que otras personas están pensando esa no es mi responsabilidad, continuaré trabajando como lo he venido haciendo y para quienes les aclaro para quienes no conocen nuestro movimiento no se aceptan imposiciones, aquí reina la democracia y el interés del pueblo”, acotó.

Finalmente agradeció las muestras de apoyo y cariño de la gente y felicitó a Zoé Robledo porque antepuso el bienestar del pueblo de México continuando así con la transformación del nuevo sistema de salud en el país lo que implica la construcción de una nueva institución que brindará atención a 66 millones de mexicanos y mexicanas, pues el IMSS será uno de los legados de la Cuarta Transformación.