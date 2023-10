Xóchitl Gálvez critica violencia contra el Poder Judicial

La senadora panista Xóchitl Gálvez afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido “extremadamente violento” con el Poder Judicial de la Federación.

Al participar en la Convención Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, en Querétaro, y hablar de lo que requiere el país, Gálvez Ruiz aclaró que, en el tema de los fideicomisos, no está a favor de los privilegios que tienen ministros, magistrados y jueces, pero sí de la defensa de los derechos de los trabajadores.

“El primer tema que yo he planteado es Estado de Derecho, hoy que la Suprema Corte de Justicia está bajo el ataque del Ejecutivo, hoy que la Suprema Corte de Justicia por no haberse doblegado a los caprichos del Poder Ejecutivo, hoy me parece que ha sido extremadamente violento el presidente de la República, con jueces, ministros, magistrados del Poder Judicial. Por supuesto que nunca voy a estar de acuerdo con el exceso de privilegios, pero tampoco voy a estar de acuerdo con que se atente contra los derechos laborales de los trabajadores”, expresó.

La panista aseguró que, “conozco México como la palma de mi mano”, ya que ha viajado por todo el país y por todas las regiones más pobres, y ha planteado, como senadora, para cambiar esa situación, diez temas en los que se tienen que enfocarse para tener al México que todos soñamos.

Los primeros temas son Estado de derecho y seguridad pública, para garantizar la tranquilidad de los mexicanos y de los empresarios que buscan invertir sus recursos y otorgar oportunidades y empleo, e impulsar el desarrollo energético y la inversión en la infraestructura.

También señaló que es necesario un manejo responsable de la economía, y en ese sentido, denunció que en el Paquete Económico para el 2024, están endeudando al país con dos billones de pesos.

“¿Dónde está la trampa? Que están poniendo un precio del petróleo en 54 dólares, cuando al día de ayer se vendía casi en 84 dólares cada barril de petróleo, un diferencial de 27 dólares en el precio del crudo, que seguramente va a ir a un cochinito, con todo respeto para Sheinbaum, porque no va a ser un cochinito para los mexicanos, va a ser un cochinito para tratar de dar recursos públicos en pleno proceso electoral”, expresó.

Al finalizar indicó a los integrantes de la CANACINTRA, cómo vería el futuro de México como país.

“¿A mí me decían cómo ves a México en el futuro? Y yo alguna vez vi la película, la serie de Borgen, la primera ministra, y yo dije cuando el primer ministro o el presidente de este país pueda llegar en su bicicleta a trabajar, por qué, porque será un país de iguales. Ser un país seguro, será un país donde habrá todos entendido que valemos exactamente lo mismo, desde el ciudadano más humilde hasta el propio presidente de la República”.

